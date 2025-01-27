團年飯｜營養師列14款年菜熱量 榜首1件=1碗飯！餐後3水果助消化

就要迎接農曆新年假期了！不過，在享用美食的同時，小心沒控制好攝取量恐掉入增肥陷阱，對此，台灣營養師張宜臻整理出14款年菜熱量排行，其中令人訝異的是，油脂含量較高的東坡肉竟只位居第5名，而冠軍是紅燒獅子頭，2顆約220克，就有475大卡。



台灣營養師張宜臻在《好食課》粉專發文解析1人份年菜的熱量，1碗皆以200克做計算，整理如下：（編按：據香港食安中心資料顯示，1碗白飯198克含257千卡熱量）

- 紅燒獅子頭：2顆約220克，熱量475大卡。

- 櫻花蝦米糕：1碗熱量455大卡。

- 炒炊粉：1碗熱量445大卡。

- 富貴蹄：1碗熱量約440大卡。

- 東坡肉：1碗熱量390大卡。

- 燻雞：1碗熱量365大卡。



相關文章：農曆新年｜團年飯菜式多藏4大飲食地雷 勾芡年菜拌飯如熱量炸彈

+ 6

- 富貴雙方：由蜜汁火腿、四方餅、烤方酥構成，2個100克，熱量344大卡。

- 佛跳牆：1碗熱量約230大卡。

- 蘿蔔糕：1塊手掌心大小的蘿蔔糕，大約100大卡，2片（200克）約220大卡。

- 紹興醉雞：1碗熱量約215大卡。

- 香腸：1根40克熱量約145大卡。

- 帶子海鮮羹：1碗熱量約110大卡。

- 醉蝦：3尾（60克）約65大卡。



請按圖了解除夕10大宜忌：👇👇👇

+ 9

另外，台灣營養師李婉萍先前也於個人網站撰文提到，紅燒獅子頭因為多以油脂較肥厚的豬絞肉製成，所以擁有豐富的飽和脂肪，除此之外因為會先經過一道油炸定型的步驟，吸油量不容小覷。她建議，市售如拳頭大小的獅子頭，1餐最多吃1顆；加熱時，可放入紅蘿蔔和大量大白菜或白蘿蔔等墊底燉煮，不但好吃又好看。

請按圖了解大年初一10大宜忌：

+ 6

相關文章：新年宜忌｜初一睡午覺小心畀人炒？行運秘笈教你除夕到十五要做乜

李婉萍提醒，可以利用當季新鮮蔬菜水煮、清炒，以彌補外帶年菜蔬菜量不足的問題；年糕、發糕、蘿蔔糕不僅高澱粉，也含糖與油脂，控制血糖者務必注意主食代換；飯後可食用水果酵素的木瓜、奇異果及鳳梨等，有助於蛋白質食物消化。

延伸閱讀：

過年最怕廚餘發臭 「瀝乾水分密封冷凍」保存無異味

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

