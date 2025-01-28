除夕黃大仙頭炷香｜教師清晨6點霸頭位祈福　KOL「首頭族」求姻緣

蛇年即將來臨，到黃大仙祠廟爭上頭炷香，祈願新年事事順利，是不少善信的新春傳統。今日年廿九晚（28日），有「首頭族」年輕教師首次爭上頭炷香，今日清早6時便到場排隊等候入場，祈求保佑家人、學生安康。



第一次排隊爭上頭炷香的KOL「唐狗」唐卓賢特地扮演動漫《火影忍者》角色，笑言祈望覓得佳人，「借助黃大仙一臂之力。」



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蛇年來臨，到黃大仙祠廟爭上頭炷香，祈願新年事事順利，是不少善信的新春傳統。今日下午3時，現場已有約十多位市民提早到祠廟入口外排隊，並準備了摺椅及食水準備「長期作戰」。

22歲教師陳先生今早6時到達黃大仙祠外排隊等候上頭炷香。(洪芷菁攝）

人龍中除了「頭炷香KOL」之稱藝人黃夏蕙，也有第一次來爭上頭炷香的「首頭族」。居住港島區的22歲陳先生是第一次等上頭炷香。他今早乘搭的士約一小時，於6時到達黃大仙祠外排隊，形容早上天氣很冷，不過有帶備禦寒衣物在今晚長期作戰，並帶了摺椅及食水。

他表示往年都在祖家馬來西亞過新年，而今年是第一年在香港過年，希望接觸這裡的新年傳統。他表示，有誠心有目標要做第一個上香的人，故不怕早起辛苦。任職教師的他，新年願望是保佑家人、學生安康，及本港經濟和市民健康。

KOL「唐狗」唐卓賢裝扮成動漫《火影忍者》中鷹小隊角色，他稱「衷心希望我今年會有女朋友」。（黃浩謙攝）

第一次排隊爭上頭炷香的KOL「唐狗」唐卓賢，特別裝扮成動漫《火影忍者》中鷹小隊角色。他表示今早7時就到，但見排隊的人不多，故折返回家睡覺，然後下午2時許再到場，目前排在隊伍第四、五位。

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他祈求全港市民身體健康、學業進步，並希望覓得佳人，「我做了廿六年人，我衷心希望我今年會有女朋友，但我認為單憑我個人力量未必做到，所以希望借助黃大仙一臂之力。」他帶備了幾塊餅乾，因擔心經常如廁，故只帶少量水。

其朋友莊先生就表示，今年第一次來上頭炷香，而新年願望是世界和平、身體健康，還有「搵多啲錢」。

退休市民陳女士十幾年來堅持入廟上頭炷香，不擔心夜晚天氣寒冷。(洪芷菁攝）

到黃大仙排隊爭頭炷香的退休市民陳女士，於今日中午12時到場，排在隊伍第二位。她形容自己「身經百戰」，十幾年來堅持入廟上頭炷香，不擔心夜晚天氣寒冷，「天氣凍，嗰心熱啊嘛。」她認為今年這個時段，排隊的人較往年少，可能因天氣寒冷。