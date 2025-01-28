大熊貓BB拜年｜龍鳳胎BB在盈盈懷中吃團年飯　樂樂安安可可食乜？

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎將於下月16日、蛇年正月十九與公眾見面。海洋公園年廿九（28日）大除夕，在社交平台發布大熊貓BB迎蛇年片段，只見園內所有大熊貓今日已享用豐盛的團年大餐。龍鳳胎家姐及細佬更投入母親盈盈的懷內飲奶，只見盈盈一面慈愛的表情，果然新一年最重要一家人齊齊整整。



海洋公園大熊貓官方專頁

安安不斷咀嚼竹筍︰今日特別好餸喎

即將踏入蛇年，海洋公園6隻大熊貓繼續溫馨迎接新年。公園於年廿九傍晚在社交平台發布一段長達1分06秒的短片，原來安安、可可及樂樂，今日已不斷咀嚼竹筍，率先享用豐盛的團年大餐，片中模擬安安說「今日特別好餸喎」。

家姐細佬投入母親懷內飲奶 一家人最重要齊齊整整

另一邊廂，兩孩之母盈盈在享用大餐過後，亦要餵哺兩隻大熊貓BB。鏡頭一轉，家姐細佬一起投入母親的懷內飲奶，只見盈盈一面慈愛的表情，果然新一年最重要一家人齊齊整整。網民亦留言祝牠們熊體健康、平安順遂。