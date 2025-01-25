大熊貓BB過年｜家姐練習蛇年拜年萌甫士　細佬意外學懂「隱耳術」

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎將於下月16日、蛇年正月十九與公眾見面。蛇年將至，海洋公園周六（25日）在社交平台發布大熊貓BB最新萌照，稱家姐正練習拜年甫士。不過其中一張相片或因攝影角度等原因，細佬的雙耳消失，有網民笑指細佬學會「耳仔隱形術」，更反問「細佬是唔是光頭BB？」



海洋公園大熊貓官方專頁

海洋公園蛇年前送上「草地萌照第二波」 讚家姐賣萌冇得輸

即將踏入蛇年，兩隻大熊貓BB繼續打打鬧鬧迎接新一年。早前海洋公園發布多張牠們爬樹的相片，可愛的模樣震驚一眾契爸契媽。公園周六再發布「草地萌照第二波」，大讚家姐在賣萌方面「冇得輸」，更稱牠正練習拜年甫士。

其中一張相片細佬雙耳消失 只剩光禿禿頭頂

網民紛紛留言不讚可愛，又指「心都溶化了」，不過其中一張相片或因拍攝角度等原因，細佬的雙耳消失，只剩下光禿禿的頭頂。亦有網民笑指細佬學會「耳仔隱形術」，更反問「細佬是唔是光頭BB？」