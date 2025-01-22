大熊貓BB｜羅淑佩：家姐及細佬都重10公斤了　相片洩露有呢種球玩

海洋公園大熊貓盈盈及樂樂的一對龍鳳胎BB「家姐」及「細佬」將於2月16日正月十九與公眾見面。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（22日）搶先探訪一對小寶貝，指出特們現時體重已有10公斤。從她所拍攝的相片可見，原來園方在牠們住所安排了欖球給牠們玩。



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羅淑佩今日入海洋公園率先探望大熊貓BB「家姐」及「細佬」，相片中可見牠們有欖球玩。（羅淑佩Facebook圖片）

行政長官李家超本周二（21日）在行政會議前見傳媒時宣布，一對大熊貓BB會於農曆正月十九（2月16日、星期日）在海洋公園正式跟公眾見面，而前一日正月十八、即2月15日大熊貓BB半歲生日當日，會有大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式。

羅淑佩今晚在Facebook發文，展示大熊貓BB和牠們父親樂樂的相片和短片。

羅淑佩指大熊貓BB現時體重各已10公斤了。（羅淑佩Facebook圖片）

羅淑佩形容兩姊弟超級可愛，身體健康、瞓得玩得，體重已經由剛出世時100克多一點，暴風式成長到現在的10公斤了。她衷心感謝四川專家和海洋公園團隊不辭勞苦、盡心盡力照顧兩姊弟。

還有20多天，家姐細佬和回復最佳狀態的盈盈媽媽就正式跟大家見面啦！ 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

左起：海洋公園保育基金基金總監祝效忠、主席龐建貽、羅淑佩、行政總裁黃嗣輝、 副行政總裁兼首席財務總監陳善瑜與大熊貓BB合照。（羅淑佩Facebook圖片）

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