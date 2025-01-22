大熊貓BB｜盈盈「一湊二」日常 左右手都係肉 應接不暇攰到瞓地
撰文：林遠航
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海洋公園一對大熊貓龍鳳胎出生至今已近半年，海洋公園今日（22日）再發布盈盈與一對龍鳳胎BB的生活片段，盈盈名符其實「左手又係肉，右手又係肉」，兩小隻在媽媽身上左右遊走，而盈盈似乎應接不暇，最終攤倒在地上，任子女「魚肉」。
海洋公園今日發布盈盈「一湊二」日常，片段一開始，便見到兩小隻爭寵的片段，姐姐成功「搶佔」有利位置，與媽媽面對面親熱，而細佬則在盈盈右臂上奮力爬行，又緊捉不放，似乎是想引起媽媽注意。
之後鏡頭一轉，盈盈已經攤在地上，今次則輪到細佬坐在媽媽臉旁，而家姐則在倒在盈盈的肚皮上，似乎自得其樂。
不少網民留下心心眼表情，又讚盈盈是好媽媽，「好感恩佢咁年長生咗一對可愛嘅熊貓BB，用最多嘅愛去照顧佢哋」。
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