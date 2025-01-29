年初一｜遊日港人稱工作壓力大　寧願捱貴機票酒店：唔想留喺香港

大年初一，不少港人趁假期外遊，香港機場今早相對熱鬧，部份前往日韓等地的登機櫃檯都出現人龍。有赴日港人表示，即使新年期間機票酒店比平時貴，但因工作壓力大，故仍願意花錢外遊。「唔想留喺香港，想出去唞一唞……太大壓力啦香港。」



大年初一，不少港人趁假期外遊，早上機場櫃位有排隊人龍。(梁鵬威攝)

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周先生與家人準備到東京遊玩5日，預計一家共會花費一萬至兩萬元。他指，新年期間機票和酒店較平時貴少少，但仍可接受。他又指，平時工作壓力大，希望外遊休息。「唔想留喺香港，想出去唞一唞……太大壓力啦香港。」

周先生稱因工作壓力大，想外遊放鬆，不想留港。（梁鵬威攝）

另一名周先生則會與家人到台灣玩5日，同行還有4名小朋友。其中張小朋友興奮道，為了享受旅程，已經提前完成所有新年假期的功課，表示「好期待呀！」

周先生指，今次會到台北、高雄等地遊玩，至於預算，他則笑稱「冇特登去計算」，最重要是「一家人開開心心。」

梁小姐會與家人到曼谷玩5日，直至初六再回港。她笑指，今次老爺奶奶等長輩都會一起，故打算直接在曼谷過年，不用再特意拜年。

梁小姐表示新年與家人到曼谷旅遊，有留意到有港人遭拐騙及非法禁錮新聞，因此在當地會小心一點。(王海圖攝)

她又指，留意到泰國近日較多非法禁錮港人的新聞，因此會小心一些，避免跟家人走散。他們原本計劃會由曼谷自駕到華欣，安全起見，現時會留在曼谷內。不過，她指留意到許多個案均事先跟騙徒接觸，因「見工」等原因才被拐賣，相信普通旅遊問題不大。

對於出遊，梁小姐雖感開心，但亦稱對沒有留港消費感抱歉。「唔好意思我今年冇留港消費，但我希望香港同香港市民今年會更好。」

同樣到泰國旅遊的賴小姐表示，到當地活動會小人，會盡量留在人多地方。。（梁鵬威攝）

賴小姐同樣會去泰國玩5日，預計花費一萬元左右。她亦指，留意到港人被非法禁錮事，旅行期間會小心一些，盡量留在人多的地方。她笑稱，十分期待今次的旅行，並已提早向家人拜年。

機管局行政總裁張李佳蕙今日在賀歲活動時提及，預計今日大年初一(29日)將有8萬人次經機場出境。