年初一｜遊日港人稱工作壓力大 寧願捱貴機票酒店：唔想留喺香港
撰文：賴卓盈
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大年初一，不少港人趁假期外遊，香港機場今早相對熱鬧，部份前往日韓等地的登機櫃檯都出現人龍。有赴日港人表示，即使新年期間機票酒店比平時貴，但因工作壓力大，故仍願意花錢外遊。「唔想留喺香港，想出去唞一唞……太大壓力啦香港。」
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周先生與家人準備到東京遊玩5日，預計一家共會花費一萬至兩萬元。他指，新年期間機票和酒店較平時貴少少，但仍可接受。他又指，平時工作壓力大，希望外遊休息。「唔想留喺香港，想出去唞一唞……太大壓力啦香港。」
另一名周先生則會與家人到台灣玩5日，同行還有4名小朋友。其中張小朋友興奮道，為了享受旅程，已經提前完成所有新年假期的功課，表示「好期待呀！」
周先生指，今次會到台北、高雄等地遊玩，至於預算，他則笑稱「冇特登去計算」，最重要是「一家人開開心心。」
梁小姐會與家人到曼谷玩5日，直至初六再回港。她笑指，今次老爺奶奶等長輩都會一起，故打算直接在曼谷過年，不用再特意拜年。
她又指，留意到泰國近日較多非法禁錮港人的新聞，因此會小心一些，避免跟家人走散。他們原本計劃會由曼谷自駕到華欣，安全起見，現時會留在曼谷內。不過，她指留意到許多個案均事先跟騙徒接觸，因「見工」等原因才被拐賣，相信普通旅遊問題不大。
對於出遊，梁小姐雖感開心，但亦稱對沒有留港消費感抱歉。「唔好意思我今年冇留港消費，但我希望香港同香港市民今年會更好。」
賴小姐同樣會去泰國玩5日，預計花費一萬元左右。她亦指，留意到港人被非法禁錮事，旅行期間會小心一些，盡量留在人多的地方。她笑稱，十分期待今次的旅行，並已提早向家人拜年。
機管局行政總裁張李佳蕙今日在賀歲活動時提及，預計今日大年初一(29日)將有8萬人次經機場出境。
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