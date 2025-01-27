機管局夥張艾嘉拍攝機場紀錄片　內地平台播出一周錄1.5億次點擊

由香港機場管理局出品解構機場運作的紀實片《這就是轉機》，由久居香港的影后級藝人張艾嘉，帶著一部相機出發，以張艾嘉為主視角，透過與香港國際機場不同崗位的員工對談和實地視察，揭開機場禁區內及外的秘密。機管局表示，本月15日起在內地影片平台優酷（YOUKU）啟播以來，截至上周中僅一星期，已獲逾1.5億次點擊。



在第三隻中，張艾嘉跟隨機場客運大樓高級營業主任盧樂婷Phoenix做見習生，了解她隨時要應對突發事件，期間拍攝到她施救一位已生命跡象的婆婆。（機管局提供圖片）

《這就是轉機》由機管局及優酷聯合出品，視納華仁（CNEX）製作，俊馳廣告協拍，本月15日起，每周一至三於優酷獨家上架及播放。除了《這就是轉機》6集紀錄片外，也同步推出了12集短劇《這就是轉機：人生中轉站》短劇篇，由內地演員張藝上、秦奮主演。

《這就是轉機》紀實篇繁體版

《這就是轉機：人生中轉站》短劇篇繁體版

此次推出的紀實篇與短劇篇，是香港國際機場首次嘗試以影視化的手法，全方位、多角度地向公眾展示其作為國際航空樞紐的全方位形象。

機管局給予攝製組在機場，以獨家視角的通行權力及創作自由，以創造一個真正的「駐站」體驗，以藝術和人文的角度講述一個關於香港機場的獨特故事。張艾嘉與攝製組深入香港國際機場的各個角落，以旅客抵達機場的遞進視點為參考，從飛機降落在停機坪的次序開始，結合觀眾自有的機場空間經驗，帶領觀眾一步一集的了解香港機場那些熟悉又陌生的地方。

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紀錄片裡面，久居香港的張艾嘉帶着一部相機出發，開啟了一場香港國際機場的探秘之旅。旅程中，她進入不為人知的機場「禁區」，帶領觀眾一起找尋機場秘密。她和紀錄片主創成員一起以平面攝影和紀錄片影像作品，與機場工作人員展開關於旅行、工作、還有 那些日常生活的真實而有趣的討論。

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在台灣嘉義出生的張艾嘉，自上個世紀七、八十年代就遊走於台、港之間，1990年代更隨着事業和生活重心的轉移，定居香港，一住就接近40年。2018年， 張艾嘉在亞洲電影大獎獲得終身成就獎時就曾表示「香港有很多很可愛的地方，我很想寫香港，拍香港。」

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機管局表示，此次紀錄片主創成員在資料搜集及策劃階段找到張艾嘉時，她就立刻向成員分享了1998年啟德機場關閉之日，她也匯入人群用相機記錄的難忘記憶，並表達「非常願意讓更多人了解香港的可愛之處」。

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第一集是深入機構控制中心；第二集介紹行李處理系統，如何在乘客落機後12分鐘送到領取行李處；第三集介紹機場的「應急專才」；第四集講解機場的空運；第五集介紹機場的可持續發展；第六集由台灣嫁來香港的機管局署理行政總裁張李佳蕙，與張艾嘉分享機場的人才。

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張艾嘉在拍攝結束後說，紀錄片的拍攝讓她有機會接觸到一群獨特的航空業和可愛亦可敬的專業人士，也深感香港機場已經不僅是一座機場，更是香港的親善大使。