年初一｜林村許願樹拋寶牒擠擁　DSE考生祈求考試順利、中六合彩

今日（29日）大年初一，大批市民到大埔林村許願樹拋寶牒，祈求新一年願望成真。有市民一家大小到場，將新年願望寫在寫在寶牒上再拋到樹上許願，當中亦有外國遊客，現場充萬新春歡樂氣氛。應屆DSE考生盧小姐與朋友一同到場拋寶牒，新年願望為考試順利及中六合彩。



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鄧小姐（左）和盧小姐與家人飲茶後林村拋寶牒，鄧小姐的新年願望分別是身體健康、和人人發財，應屆DSE考生的盧小姐則希望考試順利及中六合彩。（洪戩昊攝）

鄧小姐和盧小姐與家人飲茶後到場拋寶牒，鄧小姐的新年願望是身體健康及人人發財，而應屆DSE考生的盧小姐則希望考試順利及中六合彩。

盧小姐每年也有跟隨家人到林村，被問及參與傳統節慶活動會否感到無聊時，她指「同屋企人一齊好開心」。

鄭先生特地在大年初一偕太太及兒子到場拋寶牒，祈求平平安安及兒子學業進步。（洪戩昊攝）

鄭先生特地在大年初一偕太太及兒子到場拋寶牒，他的新年願望是平平安安，祈求兒子學業進步。他表示上一次到林村已是3年前，直言林村變漂亮了，設施亦有改善。

來自加拿大的McQuaid小姐在香港居住，從雜誌得知香港人到林村許願樹拋寶牒的傳統後，決定到場感受氣氛。（洪戩昊攝）

來自加拿大的McQuaid小姐住在香港，從雜誌得知香港人到林村許願樹拋寶牒的傳統後，決定到場感受氣氛，大讚現場很有傳統新春感覺，亦有很多來自不同國家的人。首次到林村的她嘗試了許多次才成功把寶牒鈎在樹上：「我以為會很容易，但原來很有技巧。我未能第一次便成功，願望是否不會實現？」她的新年願望是健康、愛、財富和旅遊。

大埔林村香港許願節於初一至初十五舉行，今年初一至初七更有期間限定的林村許願夜市，市民可於夜光許願樹打卡。拋擲發光許願寶牒，同場亦設市集及大埔特色美食，及嘉年華遊戲攤位等。