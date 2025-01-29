蛇年農曆新年｜除夕至晚上9時近39萬人次出境　香港居民佔30.9萬

農曆新年長假期開始，於昨日除夕（1月28日）共逾60萬人次出入境。其中出境有近39萬人次，香港居民佔30.9萬，當中逾4.8萬人經機場外遊迎新歲。



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入境處數字顯示，截至晚9時，總出入境錄600,028人次，當中入境及出境分別為210,234人次和389,794人次。

昨日出境的香港居民有309,418人次，以經羅湖口岸的58,409最多，其次為機場的45,812；深圳灣也有45,094人次。

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內地旅客訪港逾7.6萬人次

內地訪港旅客則有76,166人次，主要經高鐵西九龍來港有15,881人次，其次為機場的其次為機場的13,905，羅湖口岸亦有9,627人次。

按照入境事務處的估算，預計今年內地春節黃金周期間（即1月28日年廿九除夕至2月4日年初七），約有867萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港。