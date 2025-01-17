林村掟寶牒｜林村鄉公所路年初一至年十五朝7晚7封路作行人專用區

警方今日（17日）公布將於農曆新年期間實施特別交通安排，以配合在大埔林村舉行的許願節活動。其中介乎牌樓與林村鄉公所的林村鄉公所路將於1月29日（年初一）至2月12日（年十五），每日上午7時至晚上7時封閉，並劃為行人專用區。



警方稱會在農曆新年期間會繼續採取交通執法行動，呼籲駕車人士應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。



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警方公布將分階段實施交通管制措施，限制車輛使用林錦公路及林錦公路交匯處；同時視乎交通及人流情況，下列交通安排將會實施：

．1月29日至2月9日期間，往林錦公路南行的車輛須改經馬窩外的吐露港公路北行的左邊行車線及林錦公路交匯處，專營巴士、旅遊巴士、專線小巴、的士及獲授權車輛除外。

．通往吐露港公路北行的大埔太和路將於1月29日至2月9日，每日上午10時至下午6時封閉。沿大埔太和路往林錦公路南行的車輛，須改經吐露港公路南行、支路、大埔公路–元州仔段西行、迴旋處、大埔公路–元州仔段東行、支路、吐露港公路北行的左邊行車線及林錦公路交匯處。

．所有車輛不准於1月29日至2月9日每日中午12時至下午6時由林錦公路南行及北行駛入社山路南行。