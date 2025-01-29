初一｜羅淑佩林村拋寶牒一擊即中好意頭　預告熊貓BB 2.16見大家

大埔林村今日（29日）年初一舉行許願節點燈儀式，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在活動致辭，指香港好事連連，擬發掘更多旅遊地點，望香港旅遊業界把握新機遇。她再次祝願國家富強昌盛、香港政通人和、市民安居樂業。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩在林村活動寫下「國泰民安」和「身體健康」，祝福香港市民。(黃浩謙攝)

及後，她和新界鄉議局主席劉業強、民建聯主席陳克勤、前立法會議員張學明等人寫揮春，羅寫下「國泰民安」，「身體健康」；劉業強寫下「願望成真」、「身體健康」。工作人員將揮春掛於燈籠上並升燈。

羅淑佩拋許願寶牒一次成功。她會見傳媒時祝願香港百業興旺、旅客常來；祖國富強昌盛、國泰民安。她表示第一次拋寶牒「一擊即中」，希望體育健兒參賽都是「一擊即中」，很開心第一次來林村作為主禮嘉賓，今日天公造美，為蛇年開好頭。

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她笑言寶牒上有很多祝福語，包括身體健康、青春健康，希望每個市民都祝福到，亦感覺今日繽紛燦爛，未來有很多活動，再預告2月16大熊貓BB與大家正式見面，希望大家經常探望牠們。