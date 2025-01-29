大熊貓BB拜年｜拱手抱拳祝市民「熊」運當頭　細佬滑稽抱紙皮過年

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎將於下月16日、蛇年正月十九與公眾見面。海洋公園在大年初一（29日）於社交平台發布大熊貓BB的拜年片段，只見奶爸奶媽抱着「家姐」、「細佬」拜年，祝市民「熊」運當頭，家姐細佬拱手抱拳的模樣非常可愛。另一邊廂，家姐更親吻大熊貓公仔，似乎愛不惜手，至於身旁的細佬則抱着紙皮，場面非常滑稽。



海洋公園大熊貓官方專頁

大熊貓BB與奶爸奶媽向全港市民拜年。（影片截圖）

家姐細佬拱手抱拳祝市民新年快樂及身體健康

踏入蛇年新正頭，本港6隻大熊貓繼續溫馨迎接新一年。海洋公園今午在社交平台發布一段8秒的短片，只見奶爸奶媽抱着兩隻大熊貓BB向全港市民拜年，家姐細佬拱手抱拳的模樣非常可愛。他們齊說︰「新年快樂！身體健康！恭喜恭喜！」

護理員為大熊貓製作環境豐容物過年 網民祝奶爸奶媽平安喜樂

海洋公園又指，各大熊貓身旁的熊貓揮春及特製全盒，例如安安身前寫上笑口常開的揮春等，全是護理員特地為牠們製作的環境豐容物。從相片可觀察到，家姐親吻大熊貓公仔過年，似乎愛不惜手，至於身旁的細佬則抱着紙皮，場面非常滑稽。

帖文上傳不足3小時，已吸引大量市民留言祝賀，有網民祝家姐細佬繼續精伶可愛，盈盈樂樂及安安可可則身體健康，負責大熊貓起居飲食的奶爸和奶媽平安喜樂，當然海洋公園亦要財源滾滾，繼續為大熊貓提供舒適的家園。

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立法會議員除夕獲邀探望大熊貓BB 姚柏良︰細佬睡姿得意可愛

多名立法會議員於昨日除夕獲邀到海洋公園探望大熊貓BB。立法會議員姚柏良表示，雖然細佬全程睡覺，但睡姿得意可愛，至於家姐發現賓客到訪，突然起床打招呼，認真趣緻。他期待牠們在2月16日化身旅遊大使，與一眾粉絲見面。