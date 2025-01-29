年初一｜新春花車匯演今晚8時尖沙咀上演　看9部花車46隊隊伍演出

旅遊發展局今晚（29日）大年初一晚，將於尖沙咀舉行「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊，為一連串賀歲盛事打響頭炮，總共有9部花車及46隊本地、內地及外國表演隊伍演出。市民晚上8時可到尖沙咀廣東道、海防道、彌敦道兩旁觀賞。



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今年花車巡遊 以「如意新春 喜樂連連」為主題，旅發局指表演陣容更勝去年，除了有9部花車外，另外還有46隊環球表演隊伍，容融匯地道花車，為觀眾呈獻精湛表演。巡遊隊伍由香港文化中心出發，市民晚上8時起可在尖沙咀廣東道、海防道、彌敦道兩旁觀看，巡遊終點站為香港喜來登酒店外。

1月29日年初一晚「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊路線。(旅發局圖片）

旅發局表示，匯演開始前約下午6時，將有多隊本地表演團體沿巡遊路線帶來雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂等富有嘉年華特色的表演，率先炒熱現場氣氛。

1月29日年初一晚「國泰新春國際匯演之夜」預計巡遊隊伍經過時間。(旅發局圖片）

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其中6組表演單位韓國女團Kep1er、泰國男團LYKN、奧地利特技舞蹈團（Zurcaroh）、印尼勇士舞（BRAVERY DANCERS）、中國甘肅省歌舞劇院及中國陝西表演藝術團昨日（28日）進行綵排，而Kep1er與LYKN更與傳媒會面。

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泰國人氣男團LYKN 由 Nut、Hong、Tui、William 及 Lego 五位成員組成，今次是他們第二次訪港，他們》演出《SUGOI》等歌曲，William說：「我們都很緊張，因為已有一段時間沒有參與如此盛大的演出，所以都很用心的準備，我們知道這次將會沿表演路線演出，見到更多的Fans、香港市民和旅客，所以我們都十分期待。」這次訪港除了參與演出外，LYKN 亦會抽空遊覽香港，Nut說：「我們在香港都會有自由時間，我很想到不同的 Café，另外香港很出名的蛋撻，我都很想去試。」

韓國人氣女團 Kep1er七位成員：江崎光（Hikaru）、 金多娟（Da Yeon）、 沈小婷（Xiao Ting）、金采炫（Chae Hyun）、崔有真（Yu Jin）、休寧巴伊葉（Huening Bahiyyih）及徐永恩（Young Eun）齊集香港，她們將演繹《Tipi-Tap》等大熱作品。

被問到參與今次匯演的感受，Yu Jin說：「我們都很興奮，為這次演出準備了很多。」今次首度在香港過年，Da Yeon大表興奮，而談到最難忘的新年，Heuning Bahiyyih 笑道：「為了能得到更多的零用錢，在玩遊戲時會很努力。」Chae Hyun也分享到：「過去的新年都會跟家人一起度過，今次跟成員一起在香港歡度佳節，也十分開心。」Xiao Ting 也透露：「我每年都會跟家人一起成團年飯，然後看春節聯歡晚會，也會一起去春節晚會，這些都是特別幸福的時刻。」

在綵排之前，Xiao Ting 率先品嚐了香港的西多士、烤雞翼及奶茶，而Huening Bahiyyih 就表示很希望表演後可以有機會吃到蛋撻，Hikaru 也舉手表示自己想試食蝦餃，Young Eun 則更想吃到不同類型的點心。