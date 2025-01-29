花車匯演．足本重溫｜韓國女團 Kep1er打頭陣　泰國男團LYKN壓軸

旅遊發展局今日（29日）大年初一晚，會於尖沙咀舉行「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊，總共有9部花車及46隊本地、內地及外國表演隊伍演出。該局在傍晚先搞熱氣氛舉辦「街頭熱身派對」，18個表演團隊先在廣東道表現，為新年添喜慶。



旅發局在傍晚6時先推出「街頭熱身派對」打頭炮，吸引不少市民及遊客在廣東道、海防道一帶觀看；不少現場及有直播的網民表示，期望看到泰國男團LYKN演出，「需求」蓋過韓國人氣女團 Kep1er及國泰空服人員演出。



韓國女團Kep1er打頭陣 國泰空姐及空少表演勁歌熱舞

旅發局表示，今年表演陣容更勝去年，除了有9部花車外，另外還有46隊環球表演隊伍，容融匯地道花車，為觀眾呈獻精湛表演。巡遊隊伍由香港文化中心出發，市民晚上8時起可在尖沙咀廣東道、海防道、彌敦道兩旁觀看，巡遊終點站為香港喜來登酒店外。

匯演由韓國女團Kep1er打頭陣，她們表演後以半鹹淡廣東話跟市民拜年。每年花車巡遊必看的國泰航空空姐及空少表演，則緊隨她們之後，與國泰花車一同出動。一

不少現場觀眾及直播網民期待的泰國男團LYKN壓軸演出。

泰國男團LYKN壓軸演出。

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「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊1月29日年初一晚在尖沙咀舉行。9架花車及46隊表演團隊陸續出場，觀眾邊看邊拍攝。(夏家朗攝）

（左起）國泰航空行政總裁林紹波、旅發局主席彭耀佳、行政長官李家超及李林麗嬋伉儷、文體旅局局長羅淑佩一同轉動風車，啟動「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊。（直播畫面截圖）

李家超：香港春節吃！喝！玩！樂！應有盡有

李家超又以普通話歡迎內地旅客來港共慶新春。他表示，今年是國家申報「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」列入聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》後的首個春節，為節慶活動更添精彩。

李家超續指，香港是全球慶祝春節氣氛最濃厚的地方之一，今晚的匯演是蛇年首個盛事。他強調香港盛事年年，提醒今晚的匯演過後，花車將轉往大埔林村許願廣場，讓大家許願的同時能與花車「打卡」。

李家超並提到，年初二維港兩岸上演煙花匯演，年初三有新年賽馬，年初四則有足球賀歲盃，全港各區也鬥不同特色的節慶活動。「吃！喝！玩！樂！應有盡有。我邀請大家新春假期，在香港多留幾天，體驗春節在國際都會的正確打開方式。」

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其中6組表演單位韓國女團Kep1er、泰國男團LYKN、奧地利特技舞蹈團（Zurcaroh）、印尼勇士舞（BRAVERY DANCERS）、中國甘肅省歌舞劇院及中國陝西表演藝術團昨日（28日）進行綵排，而Kep1er與LYKN更與傳媒會面。

泰國人氣男團LYKN 由 Nut、Hong、Tui、William 及 Lego 五位成員組成，今次是他們第二次訪港，他們將演出《SUGOI》等歌曲。William說：「我們都很緊張，因為已有一段時間沒有參與如此盛大的演出，所以都很用心的準備，我們知道這次將會沿表演路線演出，見到更多的Fans、香港市民和旅客，所以我們都十分期待。」這次訪港除了參與演出外，LYKN 亦會抽空遊覽香港，Nut說：「我們在香港都會有自由時間，我很想到不同的 Café，另外香港很出名的蛋撻，我都很想去試。」

韓國人氣女團 Kep1er七位成員：江崎光（Hikaru）、 金多娟（Da Yeon）、 沈小婷（Xiao Ting）、金采炫（Chae Hyun）、崔有真（Yu Jin）、休寧巴伊葉（Huening Bahiyyih）及徐永恩（Young Eun）齊集香港，她們將演繹《Tipi-Tap》等大熱作品。

1月29日年初一晚「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊路線。(旅發局圖片）

1月29日年初一晚「國泰新春國際匯演之夜」預計巡遊隊伍經過時間。(旅發局圖片）

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市民遊客傍晚先在廣東道、海防道一帶觀看「街頭熱身派對」

今年花車巡遊 以「如意新春 喜樂連連」為主題，「街頭熱身派對」傍晚6時舉行，有多隊本地表演團體沿巡遊路線帶來雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂等富有嘉年華特色的表演，率先炒熱現場氣氛，不少市民及遊客在廣東道、海防道一帶觀看。

港鐵傍晩6時許公布，為配合人潮管制措施，尖沙咀站B1、H、R出入口及尖東站L3、L4出入口會暫時關閉。

在晚上約10時40分，港鐵另公布為配合人潮管制措施，尖沙咀站B2、D1、H、R及尖東站L3、 L4出入口暫時關閉，呼籲乘客使用其他出入口。港鐵指相關車站出入口安排會不時變動，以配合現場情況及最新人流管理安排。