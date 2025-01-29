花車匯演｜李家超邀內地旅客逗留數日　體驗香港「正確打開方式」

旅遊發展局今日（29日）大年初一晚，於尖沙咀舉行「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊，總共有9部花車及46隊本地、內地及外國表演隊伍演出。行政長官李家超在花車匯演啟動儀式致辭時表示，花車匯演展現香港作為盛事之都的澎湃活力，將新年的喜悅和祝福傳遞予全世界。



他又普通話向旅客介紹指香港新年節慶甚麼都有，「吃！喝！玩！樂！應有盡有。我邀請大家新春假期，在香港多留幾天，體驗春節在國際都會的正確打開方式。」



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花車匯演展現香港作為盛事之都的澎湃活力

李家超晚上在花車匯演啟動儀式致辭時，先向市民及旅客拜年︰「各位嘉賓，各位市民，今日係乙巳蛇年年初一，我首先喺呢度同大家拜年，祝大家身體健康！萬事勝意！」

行政長官李家超到場觀看花車匯演，向觀眾揮手。（夏家朗攝)

李家超表示，很高興與市民及旅客，參與一年一度的由旅發局舉辦的新春國際匯演之夜，又指今年匯演主題「如意新春喜樂年年」，由9輛融入節慶及香港地道元素的特色花車，亦有來自香港、內地及世界各地的表演團隊，展現香港作為盛事之都的澎湃活力，將新年的喜悅和祝福，並透過電視及網上直播，傳遞予全球觀眾。

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李家超：蛇象徵堅毅機智 寓意香港新一年萬象更新

李家超續指，去年訪港旅客數字接近4,500萬人次，按年大升超過30%，香港市面更添熱鬧。他認為蛇象徵堅毅機智，蛻變立新，寓意香港新一年萬象更新，靈活識變。「新一年，香港會繼續好事年年，喜樂年年，祝福年年，譜寫香港更多嘅好故事。」

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邀內地旅客留港數日︰香港吃！喝！玩！樂！應有盡有

李家超其後又以普通話歡迎內地旅客來港共慶新春，指今年是國家申報「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」列入聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》後的首個春節，為節慶活動更添精彩。

李家超續指，香港是全球慶祝春節氣氛最濃厚的地方之一，今晚的匯演是蛇年首個盛事。他強調香港盛事連連，提醒今晚的匯演過後，花車將轉往大埔林村許願廣場，讓大家許願的同時能與花車「打卡」。

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李家超並提到，年初二維港兩岸上演煙花匯演，年初三有新年賽馬，年初四則有足球賀歲盃，全港各區也鬥不同特色的節慶活動。「吃！喝！玩！樂！應有盡有。我邀請大家新春假期，在香港多留幾天，體驗春節在國際都會的正確打開方式。」