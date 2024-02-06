新春花車匯演｜30體操少女演出「巨龍追逐明珠」　阿Bob兩女參加

闊別五年，大年初一（10日）再度舉辦「國泰新春國際匯演之夜」，除九輛特色花車，還有29隊表演隊伍獻技，其中一班來自香港藝術體操專業學院的少女，將揉合體操元素，運用器械如圈、球和棒，組成如龍的身軀，上演一幕「巨龍追逐明珠」。



參與演出的成員，包括電視藝員阿Bob林盛斌兩名女兒，都非常期待當晚在盛事中演出，向市民、旅客面前展示才能，也希望藉以進一步對外推廣藝術體操。



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29隊伍演出 體操學院院長：進一步對外推廣藝術體操

旅遊發展局今年大年初一晚上，將復辦新春國際匯演之夜，除花車巡遊，還有29隊表演隊伍演出。來自香港藝術體操專業學院的30多名少女，將揉合體操元素，運用器械如圈、球和棒，組成如龍的身軀，在幾公里的街道，上演一幕「巨龍追逐明珠」。

負責領軍的香港藝術體操專業學院院長楊慧玲表示，學員跟她均十分重視這場盛事，不斷加緊練習，期待在市民、旅客面前展示才能，並透過在新春花車巡遊的演出，進一步對外推廣藝術體操。

綵排期間，楊慧玲指導學員以側手翻、前軟翻、跳躍、空中一字馬等多組藝術體操動作，同時兼顧器械拋接、滾動和轉動演出，動作變化豐富，難度系數高，期望在呈現藝術體操韻律美的同時，展現龍的動感魅力。

演出學員：感到無比興奮，非常期待

演出成員李庭萱、王詩晴，今年分別年僅15歲及13歲，兩人均為香港藝術體操代表隊成員，既要兼顧學業、亦要應付港隊日常訓練，為今次演出，也有再加操。王詩晴表示，得悉藝術體操獲邀為表演隊伍時，感到無比興奮，非常期待在戶外演出。

李庭萱也表示，過往數年較少機會出外比賽，今次有份參與巡遊賀年盛事，面對街頭兩旁數以萬計的觀眾，機會難得，有助她們提升狀態，提升出外比賽時的抗壓力。

電視藝員林盛斌兩位女兒林熹兒（左）及林機兒（右）也會參與今次演出。媽媽黃乙頤稱會現場欣賞兩女表演。（受訪者提供）

阿Bob太太：現場欣賞兩女表演

參與演出的成員中，還包括電視藝員林盛斌兩位女兒林熹兒及林機兒。妹妹林機兒直言，是受姐姐影響而學習藝術體操，「姐姐在家裏會教我做某些動作，有時被她鬧，我都會喊。但當我練習好耐，終於成功做到，真係超級開心，好有成功感。」

兩人的媽媽黃乙頤則笑言，年初一會在尖沙咀現場欣賞兩女表演，一眾家族成員當晚亦會準時在電視機面前，為兩人在盛事演出打打氣。