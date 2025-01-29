蛇年｜全港年宵市場7日錄230萬人次按年升15%　維園除夕錄21.5萬

全港15個年宵市場已在大年初一（29日）清晨7時結束，食環署同晚公布，全港15個年宵市場過去7日共錄得約230萬到訪人次，其中銅鑼灣維園除夕（28日）單日錄得超過21.5萬人次。翻查資料，去年各年宵市場共錄得約200萬人次，當時維園年宵除夕錄得20萬，即分別按年升15%及7.5%。



此外，由食環署員工組成的義工團隊，並收集約1,600盆花卉和盆栽，將轉贈至公立醫院、安老院及殘疾人士院舍。而所有年宵市場已在下午6時正完成清潔，場地已回復原貌。



1月28日年廿九大除夕晚上，維園年宵市場內愈夜愈多人，幾乎插針難入，場內實施實施單向人流管制措施。（梁鵬威攝）

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除夕維園年宵到訪人次按年升7.5%

食環署今日公布，全港15個年宵市場由大年廿四（23日）起一連七日舉行，共錄得約230萬到訪人次，其中人流高峰期為除夕（28日），銅鑼灣維園年宵市場單日錄得超過21.5萬。翻查資料，去年各年宵市場共錄得約200萬人次，當時維園年宵除夕錄得20萬，即分別按年升15%及7.5%。

食環署採取多項減廢回收措施，除了回收一般可循環再造物品，包括廢紙、塑膠和金屬外，並安排承辦商回收有重用價值的物資，即竹枝、木卡板、發泡膠箱、凋謝或未售出的花卉等。

共收集約1600盆花卉盆栽 將轉贈至安老院等院舍

食環署承辦商由年宵市場開放至完結後清理場地，在15個年宵市場收集有重用價值的物資約107公噸。食環署亦在提供快餐攤位的年宵市場，實踐廚餘回收。

食環署並收集由花檔檔主自願贈送未能出售的花卉和盆栽，在食環署員工組成的21隊義工隊協助後，最終收集約1,600盆花卉和盆栽，將轉贈至242間安老院及殘疾人士院舍，以及5間公立醫院。

所有年宵市場下午6時正完成清潔

隨着年宵市場圓滿結束，食環署動員約250名員工，調動48架次垃圾收集車和洗街車，以清理維園年宵市場。其餘14個年宵市場的清理工作，則由外判潔淨服務承辦商負責。所有年宵市場已在下午6時正完成清潔，經徹底清洗後，場地已回復原貌。

食環署提醒，本港仍有車公誕市場和大埔林村放馬莆新春市場，營運至正月十五（2月12日），建議市民可到食環署網頁參閱兩個市場的資訊及開放時間，方便計劃行程。

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食環署︰樂見各年宵市場整體運作暢順

此外，食環署提到樂見各年宵市場整體運作暢順，電力供應正常。不過，長沙灣遊樂場年宵市場周日（26日）曾因強風吹襲，以致多個攤檔倒塌，當時食環署曾宣布暫停對外開放。