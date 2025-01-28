除夕｜維園年宵攤檔減價促銷　晚上逼爆實施單向人流管制措施

今日（28日）年廿九大除夕，是年宵市場最後一日。傍晚近6時的維園已擠得水洩不通，叫賣聲此起彼落，商户紛紛表示將減價促銷，力求清貨；到場市民則不約而同表示會審慎消費，但亦稱讚現場氣氛。食環署傍晚因應愈來愈多人，實施單向人流管制措施。



檔主：旺丁不旺財 消費意欲較低

乾貨攤位「肉球商鋪」售賣公仔及XO醬等產品。負責人周先生指，今年人流不少，惟市民消費意欲較低。以他所知，今年大部分攤檔均有調低貨物價錢，而他的攤檔的XO醬之前作價約100元，今年只售68元。最後一天，他暫時尚餘3成貨物，已開始減價促銷：「目標要錢唔要貨！」

花檔百合花減價三成：大家益大家啦

花檔「財記花園」檔主文先生則指，人流和生意額均與去年相若。他們有些花已賣斷市，例如螢光黃色的百合花「太陽」等。他們亦已開始減價促銷，例如原本賣100元兩枝，會減至70元兩枝，減價三成，「大家益大家啦，我又可以早啲收工。」

首到維園年宵市民：氣氛比電視睇好似好好多

市民陳先生今年第一次到維園年宵，在不景市道下直言消費會「睇餸食飯」，預料僅會消費200至300元，目標是賀年擺設。他指現場氣氛不俗，「今年現場嚟到，同我上年喺電視睇相比，好似好好多。」

黃先生則購買了氣球及冰糖葫蘆等小食予小孩，花費約100元。他指今年消費取態較以往審慎，但就指現場貨物價錢與去年大致相若。他同樣稱讚現場氣氛，「前幾年又疫情，今年好似多咗人，相信愈夜會愈多。」

▼2025年1月23日 維園的年宵市集開鑼▼

