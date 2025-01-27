長沙灣年宵「風災」後重開　攤檔撤帳篷頂　檔主要求食環協調賠償

長沙灣年宵市場昨晚（26日）遭強風吹襲，不少檔口倒塌。年宵市場今（27日）下午重開，現場不少重開攤檔將帳篷頂撤去，擔心會再被吹倒，亦有檔口損失慘重，索性不重開。



有相連檔口骨牌式倒塌，有受影響檔主稱，曾要求食環署聯絡最先被吹倒、搭竹棚的檔口，協調賠償事宜，但署方人員「四圍推」，着他自行聯絡竹棚檔口；亦有商戶不滿署方未有通知重開時間，指署方人員到今午重開前一個小時，仍稱未知重開時間。



不少鮮花攤檔只重新搭建骨架

昨晚遭強風吹襲、有不少檔口倒塌的長沙灣年宵市場，今午約3時重開。下午約5時，現場大部分檔口都已重開。不少鮮花攤檔將帳篷頂撤去，只重新搭建骨架。另一邊的乾貨市場，部分攤檔位置空出，亦有檔販仍在整理檔口。

蘭花檔無意重開 檔主擬向食環署索取竹棚檔口承建商資料

在鮮花市場，有三個相連檔口骨牌式倒塌。中間檔口、賣蘭花的余先生指，為今次年宵購入了600棵蘭花，現時只售出一成，檔口昨晚有50盆已上盆的蘭花，大部都被壓毀。他指，今午回到檔口，曾向食環署人員表示，希望署方可以派人聯絡最先被吹倒、搭竹棚的檔口，並從中協調賠償事，但署方人員「四圍推」，只叫他自行聯絡竹棚檔口。

余先生的檔口現時仍一片雜亂，他表示無意重開檔口，「得返一日，我幾百棵（蘭花），點賣啫？」他又透露，單單入貨已花逾四萬元，請人將蘭花上盆、裝燈，亦分別花了逾五千及四千元。他現時打算向食環署取得竹棚檔口的承建商資料，「睇下邊間承建商搭嘅，邊個簽紙俾佢合格」，再計劃索償事宜。

另一檔被波及的檔主鍾小姐指，不會再搭建帳篷，擔心會被風吹去。（林遠航攝）

花檔估計損失數千至一萬元

至於另一檔被波及的檔主鍾小姐，則表示今日凌晨兩個相鄰舖位已倒塌，當時「砸實晒，我都唔識執」，今早以為市場不會重開，故當時沒有重新執貨，又指至到下午2時，署方人員仍指不知市場何時重開，到重開之時不少街坊亦已入場，仍未有通知。攤檔到黃昏近６時，仍在重新整理，她估計還要花一個多小時，又指不會再搭建帳篷，擔心會被風吹去。

她又透露有數十棵蘭化、水仙等因此要棄掉，估計損失數千至一萬元，今年要「蝕小小」，她的心情仍未平復。不過她指，暫時未有促銷手段，期望政府多宣傳市場重開，讓更多客人到場。

陳先生賣巴士模型的檔口，因擔心強風再襲，不打算再搭帳篷。（林遠航攝）

賣巴士模型攤檔不滿無通知下突然重新開放

至於乾貨市場，賣巴士模型的檔主陳先生本身亦有帳篷，但亦被強風吹起，與相鄰攤檔的帳篷混在一起，索性不再搭帳篷，苦笑道：「你見唔到有個好大嘅天幕咩，我個篷天藍色嘅」，「𠵱家重好啦，透明嘅篷唔會阻到人。」

至於貨物，陳先生指幸好昨晚已將它們入箱，因此未有受損，但就表示因事件不敢放新貨擺賣。他又指，他今早9時已回到檔口，一路整理到下午3時，市場突然在無通知下重新開放，令他要急忙地重新開店，認為當局應預早通知。