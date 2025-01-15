城巴與東莞科企簽合作協定　以不高於內地用戶價錢引入大灣區氫能

城巴早前引入國產威馳騰雙層氫能巴士，城巴今（15日）表示，已與巨正源氫能科技有限公司簽定氫能供應合作框架協定，為城巴提供價格相宜、來自大灣區的氫氣，合作框架協定下，該公司位於東莞市的大灣區氫能供應保障基地每日會向城巴及漢思集團供應不少於5噸氫氣，並確保出廠價格不高於內地用戶所付價錢。



城巴今（15日）表示，已與巨正源氫能科技有限公司簽定氫能供應合作框架協定，為城巴提供價格相宜、來自大灣區的氫氣。（城巴提供）

城巴與其大股東漢思集團今日與內地公司巨正源氫能科技有限公司簽訂合作框架協定，為城巴提供價格相宜、來自大灣區的氫氣。協定下，巨正源位於東莞的大灣區氫能供應保障基地，每日向城巴提供不少於5噸氫能，且確保出廠價格不高於內地用戶支付價錢。

城巴董事總經理李卓豪表示，引入來自大灣區的氫能，可為本港增加價格相宜的氫能供應，加速本地氫能產業鏈發展及其在公共交通中的應用，更實現大灣區的能源合作，為促進大灣區能源供應鏈的有機結合踏出重要的一步。

巨正源氫能科技有限公司位於東莞市的大灣區氫能供應保障基地每日會向城巴及漢思集團供應不少於5噸氫氣，並確保出廠價格不高於內地用戶所付價錢。（資料圖片）

《香港01》上月初在東莞直擊巨源科技有限公司運作，當時巨正源股份董事長何文忠透露正與城巴洽談提供氫能事宜，指該公司氫能生產項目是廣東領先水平，料成事後，氫氣供港價格會與供應廣東本地一樣。