城巴與應科院合作研發自動駕駛技術　料明年載客行科學園至大學站

城巴與香港應用科技研究院簽署合作備忘錄，展開包括有關自動駕駛及車聯網系統的研發工作，計劃用自動駕駛19座巴士行走科學園區至港鐵大學站路段，料2025年展開載客測試，由城巴提供營運技術及支援，接載已預先登記的乘客。



另一項研究涉智能路邊基礎設施，計劃在啟德區行駛的城巴巴士安裝車聯網設備，連接區內智能路邊設施，掌握實時道路情況及交通燈號訊息。



城巴與香港應用科技研究院簽署合作備忘錄，展開兩研發項目。（城巴提供）

城巴表示，正支持應科院兩項獲政府「智慧交通基金」批准的項目，其中一項是專綫網聯自動駕駛巴士，計劃以專綫網聯自動駕駛的19座巴士行走科學園區至港鐵大學站路段。

城巴稱該項研究主要測試網聯自動駕駛巴士於複雜的公開道路環境上實際應用，如迴旋處及公共交通交匯處行走，並預計於2025年展開載客測試，將由城巴提供營運技術及支援，接載已預先登記的乘客。

城巴與應科院計劃在啟德區研究車聯網技術在巴士的應用。（城巴提供）

第二項研究則涉智能路邊基礎設施，將於下月1日啟動，旨在進一步研究車聯網技術於公共巴士服務上的應用，選址啟德發展區。

應科院會在相關城巴巴士車載系統及在其雙層巴士上安裝車聯網設備，並連接啟德發展區的智能路邊設施，有效掌握實時道路情況及交通燈號訊息，項目將透過車載系統向車長提供即時預警，以進一步提高駕駛安全和營運效率。

應科院行政總裁葉成輝稱，希望通過結合應科院的科研實力和城巴的營運經驗，創造一個可供全球效仿、適用於公共巴士的網聯自動駕駛方案。