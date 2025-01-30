蛇年｜11萬內地客年初一來港增7.3%　近5日183萬人次港人出境

農曆新年是港人及內地旅客出入境香港高峰期，料今（30日，年初二）起將是內地旅客來港高峰期。入境處資料顯示，昨日（29日，年初一）有11萬內地旅客入境，比去年年初一多8,106人或7.3%，比前日（28日，年廿九大除夕）多約3萬人。



港人出境方面，昨有近36萬人次離港，比去年年初一多約3萬人次。由上周六（25日，年廿六）至昨日5日間，共有183萬人次的港人出境，比去年同期159萬人次增加15%；同期入境港人只有103萬人次，因此「淨流出」 增至80萬人，與去年相若。



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近五日累計61萬內地客來港 按年升18%

在年初一來港的110,260內地旅客當中，約四分一、28,854人乘搭經高鐵西九龍入境，另16,948人乘搭飛機抵港，9,364經港珠澳大橋來港；而經6個相連深圳口岸（羅湖、落馬洲支線、香園圍、落馬洲、文錦渡及深圳灣）來港則有51,624，比例降至46.8%。

與去年年初一比較，今年來港人數多8,106人次。由上周六至年初一5日間，有609,227人次的內地旅客入境，累計比去年同期（初一及之前四日）的516,418人次，多出92,809人次或18%。

近5日港人「淨流出」80萬人 比去年少4.6萬人

有357,927人次的港人在年初一出遊，當中49,410人經機場出境，另51,241經港珠澳大橋離港，有7,274人在港澳客輪碼頭從水路往澳門。撇除上述三個口岸，餘下25萬人經連接內地的口岸北上，最多經羅湖口岸出境，其次為落馬洲支線口岸，經高鐵西九龍及深圳灣口岸出境相若，均約3.5萬人次。

由上周六至昨日共有183萬人次港人出境，同期有103萬人次入境，「淨流出」80萬人次，比去年同期淨流出104萬少23%。今年出境人數比去年多近24萬人次，不過同期回港人數則多28.5萬，令差異減少，「淨流出」比去年反少4.6萬人。

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