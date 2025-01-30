善信清晨等入車公廟不知今年遲開　香港僅得中簽　市民：會捱過嘅

正月初二（30日）車公誕，沙田車公廟早上9時正對外開放，比往年遲了一小時。排在頭位的市民清晨5時半到場，稱未知今年延遲開放，感鼓譟謂「點解要咁改呢？」對於新界鄉議局主席劉業強今早為香港求得24號中籤，有市民形容不意外，且對香港有信心：「早幾年（經濟）都唔係咁好......我係香港幾十年都見過唔少風浪，會捱過去嘅。」



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開放前個半小時廟外已有近百人等候

今早8時舉行鄉議局求籤儀式，早上9時正對外開放，比起往年遲了一小時才開放。早上約7時半，廟外已「打蛇餅」，近百人排隊等候。

排第四位的陳女士表示，今晨5時半已抵達廟外；排在後面的陳先生則於6時多到場，他們均稱不知道今年延遲開放，皆感鼓譟斥「往時唔係咁㗎！點解要咁改呢？」，又指不少人得知9時開放後已離開。

市民：希望保平安和中六合彩

他們說，每年都會到車公廟祈福，陳先生稱希望保平安和中六合彩；陳女士則指希望合家平安。他們又稱，往年亦提早到廟外排隊，「唔洗同人逼」。

同樣排在頭數位、居於大圍的孟太偕外傭於7時多到廟外，她們說每年都會拜車公，希望一家人平安順利。她們形容，今年人流較往年少。

正月初二（30日）車公誕，車公廟外市場多個攤檔售賣風車、新年吊飾等。

上午約11時許，廟內香火鼎盛。居於港島的蕭女士稱，每年都會到車公廟祈福，盼感受節日氣氛，她希望新一年身體健康、事事如意。她形容今年人流𣈱順，氣氛較往年佳。

劉業強香港求得中籤 市民對香港有信心：幾十年見過唔少風浪

陳氏夫婦同樣每年到訪車公廟，稱希望新一年順風順水，身體健康。陳太認為今年安排妥當，人流暢通。對於新界鄉議局主席劉業強今早為香港求得24號中籤，她形容不意外，「早幾年（經濟）都唔係咁好」，不過她對香港有信心，「我係香港幾十年都見過唔少風浪，會捱過去嘅。」