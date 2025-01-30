初二｜鄧炳強車公誕巡車公廟買風車　轉往林村拋寶牒許願一舉成功

正月初二（30日）車公誕，位於沙田的車公廟早上9時正對外開放。保安局局長鄧炳強於上午10時15分到車公廟與市民見面及聆聽在場警員匯報，指整體秩序良好，及後他進入車公廟內巡視，又在廟外的市場攤檔以100元購買一個風車及一個葫蘆掛飾。之後，鄧炳強轉往大埔林村許願廣場，打卡之餘又拋個寶牒，祈願國泰民安，結果一舉成功，他指：「蛇年必定國安家安。」



保安局局長鄧炳強1月30日年初二往大埔林村許願廣場，打卡之餘又拋個寶碟，祈願國泰民安，結果一舉成功，他指：「蛇年必定國安家安」。（鄧炳強Facebook）

保安局局長鄧炳強於上午10時15分到車公廟與市民見面及聆聽在場警員匯報，指整體秩序良好。（黃浩謙攝）

保安局局長鄧炳強於上午10時15分到車公廟與市民見面及聆聽在場警員匯報，指整體秩序良好。（黃浩謙攝）

保安局局長鄧炳強今早10時許在車公廟外現身，與市民見面握手聞聊，又聆聽當值警員匯報，也派發賀年品等，以100元購置一個風車及蘆掛飾。

他逛完車公廟會見記者時說，今日秩序良好，人流暢旺，感謝各部門協助，希望新一年香港經驗越來越好，港人越來越開心。他又提到，現時香港騙案問題嚴重，至於談及緬甸詐騙園區，他則說希望被誘騙的港人平安回來。

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鄧炳強：蛇年必定國安家安

之後，鄧炳強轉往大埔林村許願廣場，並指與當值同事打氣時不忘祈福許願。鄧形容林村許願廣場每逢過年也熱鬧，今年還加入了「提子防騙」元素，整個廣場大紅又大紫。他說當然也要拋個寶碟，祈願國泰民安，好開心一舉成功：「蛇年必定國安家安。」