車公廟求簽｜劉業強初二「睇錯簽」全過程　20簽變24簽解不可貪心

今日（30日）是蛇年正月初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強按照傳統習俗今晨到沙田車公廟為香港求簽祈福。劉業強最初稱為香港求得第20簽中簽，後更正指求得第24簽中簽，簽文為：「生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。」簽文解讀為：不可貪心，自身平安，家宅安吉，占病作福。劉業強解簽時亦指，簽文提醒大家做好事、做對的事，不要貪心就可以，做事要實際。



新界鄉議局主席劉業強按照傳統習俗今晨到沙田車公廟為香港求簽祈福。（馮子健攝）

車公靈簽第24簽為中簽，簽文是「生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。」解簽曰：不可貪心，自身平安，家宅安吉，占病作福。

▼2025年1月30日 鄉議局主席劉業強連續8年為香港中簽▼



+ 12

劉業強指香港需要貴人幫手：望財爺財政預算案支持經濟發展

劉業強解簽指，大家做好事、對的事，不要貪心就可以，做事要實際。就簽文的「若得貴人相勉力」，劉業強表示需要貴人幫手，現時政府有財赤，即將公布的財政預算案要做出決定，明白大家期望高，希望財爺要支持經濟發展。

劉業強又稱，今年是蛇年，蛇敏捷、聰明、識得執生，希望財爺量入為出的同時顧及中產、基層，很多都要考慮，但投放資源都要做實際事情、做好經濟。就簽文解作，不可貪心，他表示要發展經濟，但如何做應交予政府。

▼2月11日 劉業強到車公廟為香港求得第15簽中簽▼



+ 12

▼2月11日 劉業強到車公廟為香港求簽祈福▼

