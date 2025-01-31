蛇年｜年初二逾90.9萬人次出入境 訪港旅客18萬 37.7萬港人外遊
撰文：蕭通
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昨日（1月30日）是農曆大年初二的出入境高峰期，入境處數據顯示，有超過90萬9千人次經各個口岸出入境。截至昨晚9時，有超過39.2萬人次入境，除有18.6萬人次香港居民返港，亦約有18萬人次內地旅客訪港。至於出境則有近52萬人次，以香港居民佔逾37.7萬人次最多。
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入境處數據顯示，昨日有超過39.2萬人次入境，以本港居民佔18.6萬人次最多，當中以6.3萬人次經落馬洲支線口岸入境最多。與此同時，內地訪港旅客約有18萬人次，以經高鐵西九龍站的逾4.5萬人次最多，其次為落馬洲支線的超過2.8萬人次。
至於出境的51.6萬人次中，有37.7萬人次為本港居民，當中有33萬人次經各陸路口岸北上，以羅湖口岸、落馬洲支綫最多人使用。同日離港的內地旅客約有11.5萬人次，以近2.6萬人次經高鐵西九龍站離境最多。
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