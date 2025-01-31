初三｜賽馬日8.6萬人入場　旅客人數創新高　19.45億投注額增一成

今日是農曆大年初三「赤口」，農曆新年賽馬日在沙田馬場開鑼，首場賽事中午12點半開始，全日一共11場。有外國旅客特地趁農曆新年來港旅遊，並體驗賽馬文化，不過笑稱自己沒有運氣，未成功賭贏。



馬會表示，農曆新年賽馬日有近8.6萬人入場，當中內地及海外旅客人數創下歷來賽馬日新高，共9,654人，其中內地旅客佔九成。投注額方面，全部11場賽事共錄得近19.45億港元投注額，較去年增加一成。



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沙田馬場於今日上午10點半開放，有數百市民遊客排隊進場。農曆新年賽馬日一共11場賽事，首場賽事於中午12點半開始。除了財政司司長陳茂波及文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席開幕儀式，多位本地及海外體育界名人亦是今日賽馬日的座上客，包括奧運游泳獎牌得主何詩蓓、英超球會車路士兩位名宿艾殊利高爾及夏薩特。

加拿大客稱讚香港獨特的天際線吸引 日後有意再來港

來自意大利的Mastellaro和Bisceglia是首次來港，並特意體驗香港賽馬文化。他們表示已落注，但輸了300元，又指日前有到林村許願樹擲寶碟，惟亦同樣未能成功，笑指「運氣不太好」。他們表示，義大利的賽馬不比香港大眾化，今日感受賽馬氣氛，感到十分熱鬧。

加拿大遊客Eli與德國朋友Daniel專程來港旅遊，感受農曆新年氣氛。Eli表示兩星期前已到跑馬地馬場看賽馬，今日再來體驗新年賽馬日，認為氣氛更好，又指加拿大並沒有賽馬。他又認為香港獨特的天際線吸引，希望日後再來港旅遊。不過，他同樣沒有賭贏，笑指自己沒有運氣。

廣州客陳先生表示，不時來港觀看賽馬，曾贏過一兩次，今日趁着新年節慶會投注更多，「之前都是小額投注，今日現場氣氛很好，會落較大注」。他今次來港一兩天，感受香港不同的節日氣氛，又指每次現場看賽馬都很愉快，「看着馬匹衝線，心情很愉快。」

港人張先生一家來體驗新年賽馬日，他表示平時沒甚賭馬，今日以約80元買了六七場，暫時未贏。對於下月公布財政預算案，他期望政府派糖，但稱政府至今沒提及，去年也沒派，期望不大。