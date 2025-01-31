初三影相黨現車公廟　扮孫悟空逗利市　男童獨站疑行乞：媽咪叫企

繼尖沙咀上月有人打扮成聖誕老人收錢合照後，有疑似「影相黨」轉移陣地，初三赤口（31日）到車公廟門外「搵食」。他們換上新裝，打扮成孫悟空邀請市民合照，之後攤開手掌索取利市。15分鐘內，有8人與他們合照，當中一半人送出利市。



車公廟外還有其他疑似求財亂象—— 一名打扮成孫悟空的男童獨自站在廟外，稱「媽咪叫我過嚟企」，前方放着載有多封利市的紙皮兜。及後一名老婦取走所有利市，表示「諗住搵少少錢咋」。亦有市民投訴門外有人兜售六合彩彩票，更強行塞到途人，甚至是小童手中。



車公廟門外有兩人打扮成孫悟空，與途人合照後攤開手掌或舉起手上的利市示意。(黃浩謙攝)

兩名孫悟空攤手掌逗利市 15分鐘取得四封

初三赤口，大批善信到車公廟祈福、拜祭。入廟人潮之中，有兩名男子打扮成「齊天大聖」孫悟空與市民合照後，攤開手掌或舉起手上的利市示意。15分鐘內有8人與他們合照，當中一半人主動給利市。

何先生和太太與孫悟空合照，起初承認對方主動索取利市，隨後改口「係我哋俾佢」，指正值新年，所以願意給予利市。另一市民黎先生則認為取酬合照做法不太恰當，「唔係太好，除非係我自願俾」。

兩名孫悟空與途人合照後，攤開手掌，又指着手上的利市。(黃浩謙攝)

男童獨站索利市：媽咪叫我過嚟企

除了成年的孫悟空，還有一名男童獨自站着廟外，身穿孫悟空的服飾，手執如意金剛棒，頭上有金剛圈。前方地上放有一個紙皮兜，裏面有多封利市。

一名男童獨自站着廟外，前方地上放有一個紙皮兜，裏面有多封利市。(黃浩謙攝)

一名男童獨自站着廟外，前方地上放有一個紙皮兜，裏面有多封利市。(黃浩謙攝)

男童受訪時稱「媽咪叫我過嚟企」，但不知道原因，只知道要站立20分鐘。他直言有點辛苦，「唔係幾想⋯⋯媽咪想我企就企」，又說「屋企人喺到返工」。

老婦取走利市：諗住搵少少錢咋

約5分鐘後，一名老婦牽着一名女童走近，取走紙兜內的所有利市，放進自己的背包。記者上前查詢，老婦說「無可奉告」，承認沒有問過男童意願，稱「無問，諗住搵少少錢咋」。記者再追問為何安排男童站在這裏、此舉是否恰當等問題，老婦沒正面回應，牽着男童離開。

一名老婦前來取走所有利市，及帶男童離開。(黃浩謙攝)

市民黎先生認為男童年紀尚幼，獨自站立擔心可能有安全問題。他說，往年亦見過車公廟門前有成年人打扮成特別角色，但「小朋友就第一次見」。另一市民陳太太則認為有如行乞，「對小朋友教育唔好」，不應「搵小朋友賺錢」。

市民黎先生認為男童年紀尚幼，獨自站立擔心可能有安全問題。(黃浩謙攝）

有人兜售六合彩彩票 市民投訴強行塞到小童手中

廟外還有多人向市民兜售六合彩彩票，附上寫了合家平安等祝福字句的小型揮春。陳太太憶述與兒子離開車公廟時，有人把彩票「夾硬塞俾小朋友」，她隨即把其兒子拉走，「小朋友唔知可能會攞，但我覺得佢之後會收錢」。