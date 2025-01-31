初三賽馬｜赤口入沙田馬場轉風車催運　馬迷今日不減注：發財就得

農曆新年賀歲馬今日（31日）年初三「赤口」在沙田馬場開鑼，首場賽事12點半開跑，馬場未到10時半就開放予一眾馬迷進入。有馬迷表示第一場會落注一二千元，被問市道低迷會否減注：「唔理呢啲㗎喇，總之有得發財就得。」



1月31日的初三賀歲賽馬一共有11場賽事，首場賽事12時半開始。未到10時半，一眾馬迷匆匆進入馬場，「霸個靚位」。近入口放置了風車，不少市民遊客都先轉幾個圈，望「轉個好運」。（周令知攝）

1月31日的初三賀歲賽馬一共有11場賽事，首場賽事12時半開始。未到10時半，一眾馬迷匆匆進入馬場，「霸個靚位」。近入口放置了風車，不少市民遊客都先轉幾個圈，望「轉個好運」。（周令知攝）

農曆新年賀歲馬今日（31日）年初三「赤口」在沙田馬場開鑼。（周令知攝）

農曆新年賀歲馬今日（31日）年初三「赤口」在沙田馬場開鑼。（吳綽詩攝）

初三賀歲賽馬一共有11場賽事，首場賽事12時半開始。未到10時半，一眾馬迷匆匆進入馬場，「霸個靚位」。近入口放置了風車，不少市民遊客都先轉幾個圈，望「轉個好運」。

每星期「睇馬」的翁先生同樣準時進場，「諗住霸返個靚位，新年行大運吖嘛。」他表示新年賽馬「一定要買，發下財吖嘛」，第一場已落注一二千元，「win、place（獨贏位置），一定無輸」，被問市道低迷會否減注，他指「唔理呢啲㗎喇，總之有得發財就得」。

賀歲馬於大年初三(1月31日)在沙田馬場上演，有11場賽事舉行，馬會在場內設有連串精彩賽事及喜慶活動，與大家共慶新春。（周令知攝）

從車公廟來特意穿紅衣進場體驗

馬迷之外，亦有首次體驗賽馬的港人洪氏夫婦。他們從車公廟過來，特意穿紅衣進場體驗。洪先生覺得今年香港新年氣氛較淡靜，但形容進馬場時就人頭湧湧。至於投注多少，他們指未落注，「觀賞下先」，預計花一兩百元。

北京遊客李小姐為了感受新春氣氛，來港看煙花和賽馬。（周令知攝）

北京遊客：有新春氣氛

北京遊客李小姐昨天到港，為了感受新春氣氛，來看煙花和賽馬。來到馬場，她覺得氛圍很好，與平常賽馬、來港旅遊不同，「這次有新春氣氛，感覺更熱鬧，與以前來港感覺不同」。她表示，看賽馬之後，會去中環逛逛，之後就回北京，至於消費，她笑說「好像沒有花多少」。