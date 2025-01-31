初三賽馬｜赤口入沙田馬場轉風車催運 馬迷今日不減注：發財就得
撰文：吳綽詩
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農曆新年賀歲馬今日（31日）年初三「赤口」在沙田馬場開鑼，首場賽事12點半開跑，馬場未到10時半就開放予一眾馬迷進入。有馬迷表示第一場會落注一二千元，被問市道低迷會否減注：「唔理呢啲㗎喇，總之有得發財就得。」
初三賀歲賽馬一共有11場賽事，首場賽事12時半開始。未到10時半，一眾馬迷匆匆進入馬場，「霸個靚位」。近入口放置了風車，不少市民遊客都先轉幾個圈，望「轉個好運」。
每星期「睇馬」的翁先生同樣準時進場，「諗住霸返個靚位，新年行大運吖嘛。」他表示新年賽馬「一定要買，發下財吖嘛」，第一場已落注一二千元，「win、place（獨贏位置），一定無輸」，被問市道低迷會否減注，他指「唔理呢啲㗎喇，總之有得發財就得」。
從車公廟來特意穿紅衣進場體驗
馬迷之外，亦有首次體驗賽馬的港人洪氏夫婦。他們從車公廟過來，特意穿紅衣進場體驗。洪先生覺得今年香港新年氣氛較淡靜，但形容進馬場時就人頭湧湧。至於投注多少，他們指未落注，「觀賞下先」，預計花一兩百元。
北京遊客：有新春氣氛
北京遊客李小姐昨天到港，為了感受新春氣氛，來看煙花和賽馬。來到馬場，她覺得氛圍很好，與平常賽馬、來港旅遊不同，「這次有新春氣氛，感覺更熱鬧，與以前來港感覺不同」。她表示，看賽馬之後，會去中環逛逛，之後就回北京，至於消費，她笑說「好像沒有花多少」。
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