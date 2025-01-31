食環署派員駐守多區　新年限定「走鬼檔」絕跡　議員倡酌情准擺檔

農曆新年期間，香港各區出現期間限定的「走鬼檔」，亦即無牌的流動小販。近日警方及食環署加強駐守各區，包括集中地屯門市廣場及旺角朗豪坊一帶，令「走鬼檔」絕跡。

政府自1972年開始，不再簽發新的流動小販牌照，截至去年9月底香港尚餘244個持牌流動小販。立法會議員江玉歡認為「走鬼檔」價廉物美，深受市民歡迎，政府應考慮年初一至三劃出區域，酌情容許小販擺檔。她又認為政府長遠應考慮重發流動小販牌照，可以參考深圳福田管理攤販的制度。



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屯門走鬼檔初一見長龍 初二起絕跡

每當農曆新年，有無牌小販，亦即俗稱的「走鬼檔」，會到各區擺檔，售賣小食、賀年物品等。屯門市廣場附近空地，年初一有至少10個小食檔及地攤攤檔，高峰時有約40人光顧，最受歡迎的是臭豆腐。

有屯門街坊於社交平台表示，食環署年初二（30日）派員執法，驅趕杯渡站以至屯門新墟一帶的無牌小販檔，至初三繼續有人員駐守。

▼ 1月29日 年初一 屯門熟食小販擺檔 ▼



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過往屬於小販集中地的旺角朗豪坊一帶，亦有食環署人員及警員駐守。食環署附近掛上橫額，警告市民切勿從事非法販賣。

有網民上傳照片，指年初二凌晨近4時去便利店買宵夜，見到有4、5名食環人員在街頭阻止小販擺檔。（fb群組「青衣街坊吹水會」圖片）

去年9月底剩244個持牌流動小販

政府自1972年開始，不再簽發新的流動小販牌照，亦禁止轉讓和繼承。截至9去年9月底，香港尚有244個持牌流動小販，當中80歲或以上佔比最多，約四成，有98人。60歲或以上則超過7成。

江玉歡：年初一至三應酌情容許小販擺檔

立法會議員江玉歡表示：「政府呢三日咁辛苦執法，但市民買得好開心喎。年初一、二、三劃出某啲特定地方俾佢地擺檔，有咩問題？」她認為政府應趁着農曆新年容許「走鬼檔」做生意，觀察市民、旅客反應。如果大眾都樂在其中，再擴大擺檔的日子及區域。

江玉歡又認小販是一個城市的靈魂，說：「𠵱家香港全部式微，冇晒嗰種人情、靈魂。」她又提到疫情後，全球經濟受挫，街頭小販成為基層人士維持生計的出口。收入大減的市民，亦可以在街邊檔買到較便宜的食物。

立法會議員江玉歡認為，政府應趁着農曆新年容許「走鬼檔」做生意，觀察市民、旅客反應。（資料圖片）

她建議政府考慮重發流動小販牌照，又認為可以參考深圳福田管理攤販的制度，每個攤檔要在政府舖設的地氈上擺放物品。

香港政府嘅小販政策裏面，純粹用衛生角度去睇，我自己覺得唔係好合情理，𠵱家就算係檔口都可以好乾淨、先進……福田呢區夠新啦啩，論環境衛生人哋唔緊張咩？香港再唔處理小販發牌問題就會好快式微，香港係咪想見到？ 立法會議員江玉歡

局方：小販或致阻塞和滋擾 固定攤位便於管理

謝展寰去年12月回覆議員提問時表示，持牌流動小販在人流暢旺的街頭擺賣，可能會造成阻塞和環境滋擾，甚至帶來衛生和火警風險。固定小販攤位或小販市場滋擾較少，亦較方便管理。為了讓持牌流動小販遷入固定小販攤位或小販市場經營，食環署會不時把空置的固定攤位開放出來重新編配，讓其他合資格的公眾人士加入行業。