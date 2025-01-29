年初一｜屯門熟食小販擺檔　顧客排長龍光顧　最受歡迎竟是臭豆腐

香港以往不少「走鬼檔」，賣牛雜、 滷味等，不過隨時代變遷已甚少出現，仍想一嚐「走鬼檔」滋味，或可到屯門廣場附近空地。該處年初一（29日）至年初三都帶來小食檔營業，今日所見有臭豆腐、串燒及雞蛋仔等本土小食；亦有約10個地攤攤位，出售賀年物品。



有市民認為多一些這類型的小販可令整體農曆新年氣氛更濃，亦有檔主指市民普遍「捨得使錢」。



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記者今日到場，幾個攤檔都有人龍排隊，雖然間中人數較多，高峰時有約40人，但井然有序。最多人排隊購買的是臭豆腐，18元一件，35元兩件，有顧客認為不算便宜，但亦願意掏腰包。據了解，該處十多年來每逢農曆新年都會有小販擺檔，而初一至初三期間甚少有食環境署人員到場。

林小朋友與父親今午到場，買了兩串串燒，其後又排隊購買臭豆腐。她認為有這些小販檔為香港增添了過年氣氛，又指食物味道好吃，價錢亦可接受。她又說今年整體過年氣氛不錯，給出了4分的評價（5分為滿分）。

黃先生今年第一次在該處擺檔，售賣賀年物品。他表示過去的農曆新年都有來逛逛，認為今年情況與去年相若。黃先生又贊成有這類攤檔令區內過年氣氛更好，而且小販檔亦是香港傳統特色之一。他續說，雖然整體經濟似乎欠佳，但在過年氣氛帶動下，不少市民都願意花錢「買個意頭」。