海關通菜街掃小販檔拘4人檢$300萬假貨　有T恤印Dior、Gucci商標

海關早前在巡查期間發現有小販攤檔售賣冒牌物品，經調查及在商標持有人協助下，於11月26日至12月11日展開代號「破陣」行動，突擊掃蕩27個位於旺角通菜街的小販攤檔，檢獲最少6,500件懷疑冒牌物品，包括服飾、手袋及手錶等，市值逾300萬港元。現場所見，檢獲部分的T恤印有Gucci及Dior商標。



海關版權及商標調查科一般調查組高級調查主任范卓怡指，行動中一共拘捕1男3女（36至64歲）攤檔負責人，涉嫌違反《商品說明條例》。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



海關檢獲6,500件懷疑冒牌物品，包括服飾、手袋及手錶，市值逾300萬港元。（羅日昇攝）

聖誕及新年假期將至，海關將繼續加強巡查，採取執法行動，嚴厲打擊各類型售賣冒牌物品活動。海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪或網站，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格舉報懷疑冒牌活動。