1.88億六合彩新春金多寶｜周日或刷史上最高 歷年最旺冧巴有8個
撰文：石國威
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蛇年來到，有機會是史上最高額六合彩頭獎彩金的1.88億元新春金多寶2025攪珠周日年初五（2日）晚上9時30分開獎，9時15分截止售票。截至初四（1日）早上11時，新春金多寶2025總投注額逼近1.7億元。翻查紀錄，歷年37次新春金多寶，有8個號碼平均至少5次被攪出一次，而個號碼更是平均每4次新春金多寶至少出現一次，而今年正是「它」上次被攪出後的第四次新春金多寶。歷年新春金多寶旺門號碼，一文看清。
▼1月7日 六合彩1.28億頭獎攪珠▼
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投注站周日提早早上10時開門 總投注額暫已逼近$1.7億
年初五新春金多寶獎券上周二（1月25日）開始發售，截止售票時間為明晚9時15分，場外投注處當日會提早於早上10時開始服務，而攪珠將於同日晚上9時30分舉行。馬會表示，新一期金多寶規模將刷新紀錄，達1.5億港元，亦是史上最高額的六合彩頭獎彩金。若以10港元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達1.88億港元。截至今日早上11時，新春金多寶2025總投注額逼近1.7億元。
1986年起首辦新春金多寶 「29」號開出次數最多
自1986年起首辦新春金多寶，今年是第38次（2021及2022年沒有新春金多寶），之前37次新春金多寶，「29」號開出次數最多，共10次；其次是「3」、及「11」號，開出9次，而至於開出8次的有5個號碼，包括「5」、「10」、「19」、「37」及「43」號。
▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼
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除了選擇號碼，亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。
▼1月2日 六合彩新年金多寶頭獎1億▼
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