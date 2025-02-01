初四｜北上港人返港　一家四口內地嘆火鍋僅$500　有人體驗放煙花

農曆新年長假期即將完結，有北上遊玩的香港人今日年初四（1日）陸續回港。香園圍管制站運作暢順，未見擠擁。

政務司司長陳國基今日表示，希望市民選擇留港消費。有返港市民認為，內地用餐體驗及花費較香港便宜，例如在香港吃一頓火鍋要近2千元，在內地僅500元。再加上內地過年氣氛濃厚，例如可以自行燃放煙花，認為在內地消費較有吸引力。



今日年初四（1日），有市民經香園圍口岸返港。（黃浩謙攝）

新年假期即將完結，北上的港人陸續回港。下午約三時，香園圍管制站回港人潮增多，運作暢順，未見需要排長龍等候過關。不少市民扶老攜幼拖著行李箱，排隊乘搭口岸的公共交通工具回家。

居住沙田區的高太太表示一家四口到深圳遊玩三日兩夜，行程以探索美食、遊商場為主。（黃浩謙攝）

市民稱深圳飲食較香港便宜 子女愛北上「探店」

沙田區居民高太太表示一家四口到深圳遊玩三日兩夜，行程以探索美食、逛商場為主。她指其子女十一、二歲，喜歡北上探索美食，而當地火鍋及客家菜的價格較香港便宜。她以火鍋作例子：「我哋喺香港，其實一家四口食都要2,000蚊，都唔係好捨得囉，上去食都係500蚊。」

住宿方面，她表示預訂了兩間雙人房，每間房每晚價格約500至700元，即兩晚共花費逾2,000元。

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讚內地過年氣氛濃厚 消費體驗勝香港

高太太又形容內地過年氣氛濃厚，戶外都掛上了燈籠，十分漂亮。近期多名政府官員鼓勵市民留港消費，高太太認為深港消費體驗不一。她表示：「最主要係啲嘢好食好多，又多選擇，環境又優美啲，我覺得又坐得寬敞啲囉。香港比較逼啊，喺嗰邊好似開心啲。」

港男回鄉遊惠州 海灘放煙花

15歲的王同學與家人到惠州遊玩約5天，主要到海灘一帶遊玩、坐快艇出海及賞煙花等。他指在當地可以購買及燃放煙花，一枚較大型的煙花需500至600元人民幣。相比之下，他認為香港的煙花匯演很華麗，不過市民不能燃放煙花，「大陸嗰邊，你鍾意點放就點放」。

他表示這趟旅程花費數千元，因投宿祖父母家，省卻了酒店費用，又指內地用餐較便宜：「呢邊（香港）一餐都可能五、六十蚊。嗰邊基本食啲小食都可以飽肚，都係十幾廿蚊，都算平。」

他又認為新年假期留在香港會有點無聊，北上除了探親，亦可以賺取利市。由於下周四將開學，故今日提早回家「趕功課」。