初三赤口｜港珠澳大橋15.6萬人次出入境破紀錄　新春4日車次升32%

農曆新年假期，大批香港和澳門市民經港珠澳大橋北上。年初三（31日）經大橋出入境人次達15.6萬，創單日歷史新高。除夕起計新春四日，一共45.4萬人次過關，較去年同期多約兩成，其中港澳居民佔6成。車次亦按年升32%，超過七成為「港車北上」及「澳車北上」車輛。



港珠澳大橋口岸。（資料圖片/新華社）

珠海邊檢總站表示，年初三（31日）經港珠澳大橋，出入境客流單日達15.6萬人次，為大橋通車以來最高。

由除夕（28日）至年初三，四日客流量超過45.4萬人次，較去年同期增加22%，港澳居民佔6成，逾28萬人次。車流有近7萬架次，較去年同期增加32%，當中「港車北上」和「澳車北上」超過5萬架次。

珠海邊檢總站表示為應對客流及車流高峰，大橋邊檢站增加警力，加開通道，縮短旅客等候時間。隨車通關長者和小孩等有需要人士，則可以「免下車查驗」。

港珠澳大橋。（資料圖片)

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