新春外遊｜業界指每日往內地團較周末多6成　有欲赴泰國市民轉軚

不少市民趁農曆新年外遊，旅遊促進會總幹事崔定邦表示，農曆年本港出境旅行團數目整體有增長，但有別於去年港人報復式旅遊不計較價錢，今年消費大多會衡量價格。崔定邦指過去數天每日有600至800個往內地的旅行團，較平日周末每日500團多，最受歡迎為大灣區城市短途線，其餘是日本及韓國，也有不少本來想去泰國港人因擔心當地情況轉往內地、台灣等。



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崔定邦今日（31日）在電台節目表示，今年農曆年本港出境旅行團數目整體有增長，但幅度與去年春節假期有不同，主要因今年農曆年假與聖誕假十分接近。他稱有別於去年農曆年假港人報復式旅遊未必計較價錢，今年報團市民大多會衡量價格，亦會就不同旅行社提供的選擇作比較。

他稱今年團費整體跟去年差不多，大灣區城市的成本則有所增加，內地亦有許多城市有慶祝活動，部份更預留貴賓區接待港人旅客，刺激過去數天到內地的旅行團多達每日600至800團，相較平時周末約500團數目明顯增加，最受歡迎是短途線主要是大灣區城市，另外還有潮汕，雲南貴州等地都有。

旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料相片）

至於其他國家及地區，他指最受港人歡迎的地點仍是日本和南韓，又提到不少原本想去泰國的市民，因為擔心當地情況，改往內地，台灣，南韓等。

入境團方面，崔定邦稱留意到過夜與不過夜的旅客約各佔一半，過夜旅行團有增長，相信與疫情後酒店房間數目增加有關，又以深圳灣口岸入境人數作比較，年廿九的入境數字，較去年上升近四成三，相信最大原因是深圳市恢復及擴展來港「一簽多行」個人遊簽注有關。

崔又引述部份酒店業界反映，年廿九至年初四，入住率已近100%，一直至年初六初七才見回落，可見今年春節假期，本港酒店的預訂和入住率都非常高。