蛇年｜一簽多行後春節黃金周　首三日近38萬內地客訪港　按年升6%

昨日（1月30日）是農曆大年初二的出入境高峰期，入境處數據顯示，有超過106萬人次經各個口岸出入境。其中內地旅客有18.7萬人，較去年的年初二（2024年2月11日）僅多約3,400人。深圳「一簽多行」於去年底恢復，總計春節黃金周首三日，即除夕至年初二，有37.7萬內地客入境，較去年略升約2.2萬人。



年初二18.7萬內地客人次訪港 最多經高鐵西九站

入境處數據顯示，昨日有超過48.3萬人次入境，以本港居民佔26.7萬人次最多。與此同時，內地訪港旅客有18.7萬人次，經高鐵西九龍站入境有近4.7萬人次佔最多，其次為落馬洲支線的2.9萬人次。蛇年首兩日，共有29.7萬內地客訪港，較去年龍年首兩日升1.1萬。

至於出境的58.5萬人次中，有近39.5萬人次為本港居民，當中有28.6萬人次經各口岸北上，以羅湖口岸、落馬洲支綫最多人使用。同日離港的內地旅客約有12萬人次，以近3萬人次經高鐵西九龍站離境最多。

今次是重啟深圳居民一秩多行後首個春節黃金周，總計首三日，即除夕至年初二（28日至30日），共有37.7萬內地客經不同口岸入境，較去年的除夕至年初二（2024年2月9日至11日）略升約2.2萬人，增幅約為6.2%，當中19萬經六個本港與深圳相連的陸路口岸入境，較去年略升約1.4萬人。

年初一機場離港人潮

