年廿九至初三逾56萬內地客訪港升4%　程鼎一盼有好體驗：非追數字

農曆新年長假期臨近尾聲，旅遊發展局總幹事程鼎一今日（1日）在電台表示，年廿九（1月28日）至昨日大年初三（1月31日）四日期間，訪港旅客錄得68萬人次，內地旅客佔56.4萬人次，有上升趨勢。不過，程鼎一強調不是追求數字，而是希望旅客來港後有好的體驗，並指已有10多間酒店及餐廳取得「清真友善認證」，期望吸引中東旅客訪港。



旅遊發展局總幹事程鼎一在電台表示，年廿九至大年初三期間，訪港旅客錄得68萬人次，有上升趨勢。（資料圖片）

程鼎接受電台訪問時表示，年廿九至大年初三期間，共68萬人次訪港旅客，其中內地旅客佔56.4萬人次，比去年同期多4%；非內地旅客有11.4萬人次，上升16%，感到非常滿意。他指，今年初至農曆新年，訪港旅客數字有上升趨勢，強調不是追求數字，希望旅客來港後有好的體驗。

他續指，今年有多項盛事吸引旅客，旅發局會配合宣傳，包括下周舉行的馬拉松、國際7人欖球賽等。啟德體育園亦即將開幕，將成為香港新地標，增加旅遊吸引力。

啟德體育園主場館啟用在即。（資料圖片 / 羅國輝攝）

為了吸引中東旅客訪港，已有10多間酒店及餐廳取得「清真友善認證」，中東旅客基數不大，旅發局會加強宣傳，希望回教旅客在長途旅行時會考慮來港。

他又指，去年東盟旅客有上升趨勢，其中菲律賓旅客數字創高峰，多數是家庭式旅行，來港後亦願意消費，料因菲律賓經濟轉好。