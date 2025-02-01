領隊上海車禍亡｜美麗華：家屬下周一二辦特快證　料下周初可赴滬

上海浦東機場附近昨日（1月31日）發生致命車禍，美麗華旅遊一名男領隊身亡，其家屬因回鄉證過期未能即時前往上海處理身後事。美麗華旅遊總經理李振庭表示，今日（1日）已收到入境處發出的證明文件，並已尋求中旅社協助，於下星期一、二為家屬辦理特快證，預料最快下周初可出發。他稱仍向上海當局查詢須帶何證明文件，以發出死亡證及辦理身後事。



圖為上海浦東機場。（人民日報）

上海車禍中身故的美麗華男領隊，其唯一可前往上海的家屬因回鄉證過期未能即時出發。美麗華旅遊總經理李振庭今（1日）表示，向入境處求助後，今日接獲處方發出證明文件，證明家屬與死者是親屬關係。

他表示，在中旅社協助下，下星期一、二左右可為家屬辦理特快證，預料最快下星期初左右可以出發前往上海。他稱目前仍在向上海當局了解所需文件，以盡快發出死亡證及處理身後事，因內地仍在農曆年假期間，故有些困難，但強調「已在掌握之中」。

美麗華旅遊有限公司總經理李振庭（左）。（資料圖片/羅國輝攝）

捲入意外的美麗華旅遊旅行團於1月26日出發，為華東6天旅行團，該團於昨天回港前往機場途中發生交通意外，全團客人共16人連當地導遊及司機未有受傷，領隊意外身亡。旅行團客已按原定航班昨晚返港。