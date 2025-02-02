1.88億六合彩新春金多寶｜今晚9:30攪珠　歷年億元頭獎2號碼開6次

蛇年伊始，即迎來史上最高額六合彩頭獎彩金的1.88億元新春金多寶，將於今（2日）晚9時30分攪珠，9時15分截止售票。各投注站今早10時提早開放，在中環士丹利街的「最幸運」投注站，未開放已有市民在門外排隊。截至今早11時，總投注額已超過2.3億元，較昨早同一時間多逾6,000萬元。

翻查資料，今次是自2011年以來，第21次頭獎彩金達1億元或以上攪珠。在前20次億元頭獎彩金攪珠中，最旺號碼為30及32號，各出現6次，其次各出現5次則有3個，包括13、23及49號， 4及17則未曾攪出過。



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▼六合彩歷次億元頭獎彩金攪珠及派彩結果（2011年起）▼



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六合彩經歷近50載，從未有幸運兒10元一注獲得過億元彩金，目前最高派彩紀錄為2021年8月26日攪珠，當時有幸運兒以10元一注獨中高達9,124萬元派彩。馬會估計今晚攪珠頭獎彩金將高達1.88億元，若以10元一注獨中，會是史上獲得最高六合彩頭獎彩金。

由2011年至今年1月7日，總共有20次億元頭獎彩金攪珠，每次都引起全城瘋狂，投注博中橫財。其中2016年3月1日「六合彩40周年金多寶」，總投注額便達4.46億元（446,395,296元），頭獎有5注中，瓜分1.36億元頭獎彩金，每10元一注獲2,722萬元。2011年5月20日、2014年9月13日及2016年5月10日，都錄得約3.5億元總投注額。

億元頭獎30、32曾攪出6次 4及17未「破蛋」

至於歷次億元頭獎彩金攪珠出現號碼，最旺為30及32號，各出現六次，第三為出現5次的13、23及49號， 當中30號及49號為2002年改為49個號碼以來，分別最旺及次旺號碼，各出現493次及487次，而13、23則曾在最近一次的億元頭獎彩金（2025年1月7日）攪珠中攪出。4及17號可謂「北極級冷門」，未曾在億元頭獎彩金攪珠出現過。

出現6次：30、32

出現5次：49、13、23

出現4次：3、10、15、19、31、39、40、43、46

出現3次：1、7、8、11、12、20、24、25、29、33、35、36、42、44、47、48

出現2次：2、6、9、16、18、22、27、28、34、37、45

出現1次：5、14、21、26、38、41

未曾攪出：4、17



新春金多寶四號碼最旺︰3、13、43及48

翻查過去10期的六合彩新春金多寶，3、13、43及48最旺，均出現4次。另有3個號碼曾出現3次居次，分別為15、29及35。暫有10個號碼尚未破蛋，分別為6、7、8號、9、21、22、26、33、38及41。

10 大幸運投注站地圖位置。（馬會）

「最旺」投注站：中環士丹利街

根據馬會提供的資料，截至去年8月22日，中環士丹利街投注站是全港售出最多頭獎彩票的投注站，共有47次頭獎幸運兒都在此投注站「一夜致富」。

▼1月7日 六合彩1.28億頭獎攪珠▼

