六合彩｜多人跨區到超旺投注站博中彩　排頭位市民：中獎買兩層樓

六合彩新春金多寶｜【金多寶六合彩/六合彩金多寶2025/新春金多寶 2025/新春六合彩】蛇年大年初五，六合彩新春金多寶將在今晚（2日）攪珠，迎來史上最高額的六合彩頭獎彩金，頭獎派彩高達1.88億元，引起全城熱議。其中有「最幸運投注站」之稱的中環士丹利街投注站外，早上未開門已有20餘人排隊，來自不同地區來碰運氣。有排頭位的市民早前在賽馬日抽獎中獎，認為代表好意頭，故特意於今日來到史丹利街投注站購買彩票發橫財夢。他說，若真的中頭獎會「買兩層樓」，用來自住及投資，並笑說：「中咗頭獎就梗係唔使返工啦！」



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曾售出47張六合彩頭獎彩票的中環士丹利街投注站，今早10時提早開門。但在開門前約半小時，已有20餘人在門外排隊等候購買六合彩彩票，務求一沾「最幸運投注站」的運氣。

排頭位沙田居民 提早1小時到最旺投注站$100博1.88億

排頭位的馬先生於早上約8時45分已到達中環士丹利街投注站。他說本身居於沙田，早前在賽馬日參加抽獎，「贏咗隻馬」獎品，認為代表好意頭；他又認為士丹利街投注站特別幸運，故特意於今天來到購買彩票。

馬先生打算用約100元購買電腦飛及會自選號碼，稱若中頭獎的話會「買兩層樓」，用來自住及投資。被問及中獎後會否再工作，他說「梗係唔使返工啦」。至於蛇年願望，他說「希望一年好過一年」。

家住九龍打工仔$20博「刀仔鋸大樹」

居於九龍區的謝小姐在附近上班，趁下班時間來到史丹利街投注站買彩票。她說，打算以20元購買彩票，「純粹碰吓運氣」。她續說，若中頭獎的話首先會做善事，「其他就或者買樓」。至於蛇年願望，她說「希望身體健健康康、香港經濟好啲」。

居於沙田區的李先生則因為外出順路，來到士丹利街投注站買彩票。他打算花費約100元購買彩票，稱若中頭獎的話會貢獻社會，尤其是捐獻給從事醫療相關行業的地方。至於新年願望，他說「最緊要世界和平、唔好戰爭」。

▼1月7日 六合彩1.28億頭獎攪珠▼

