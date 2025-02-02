北上過年港人回港　蓮塘未見人龍　大人小童難忘內地可放鞭炮

今日（2日）年初五是農曆新年假期連同周末長假最後一日，深圳蓮塘口岸有不少北上過年的港人回港，惟過關順暢，下午到晚上未見人龍。有北上過年的港人表示，難忘在內地放鞭炮。



過往不時在假期最後一日出現「塞人」的深圳蓮塘口岸，今日入口對出空地沒有出現回港「蛇餅」。

港人徐小姐在年初二（1月30日）早上啟程到汕尾探親。不計派利市，她表示整個旅程約花了二三千元，稱已「做咗好多嘢」，例如到了不同餐廳吃飯，亦有按摩等。她指香港太多人，經常要排隊，降低外出意欲，所以今次到汕尾過年，順便去旅行。她其中一個最難忘的新年活動是放鞭炮，令她覺得汕尾的過年氣氛優於香港。

張先生一家在年廿九晚到惠州過年，今日回港是因為小朋友在周四（6日）要上學。他們大讚惠州的新年氣氛，亦指消費比香港便宜，十分好玩。被問到玩了甚麼，張小朋友立即回應放了鞭炮，惟他卻似乎不太享受，形容「太嘈」。

蓮塘口岸旁有商業城，不少港人過關前也會在此消費，羅女士是其中一位。她在年廿八（1月27日）啟程到了深圳過年，整個旅程也沒有花錢，因為有家人接應。她的新年活動也是與家人一起，去公園陪陪小朋友等。回港前，她到了商業城購物及按摩，惟她指不是最後「血拼」，「啱就買，唔係刻意嘅。咁啱路過啫，平時一定唔會特登過嚟。」她買了燒肉等熟食，一條燒肉只花費40元，她指香港作價一斤就百多元。