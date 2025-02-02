天星碼頭現大量遊客　有人扮李嘉誠打卡：新年希望沾沾他的財氣

農曆新年假期期間，不少旅客訪港。尖沙咀天星碼頭、星光大道一帶今午（2日）聚集不少打卡旅客。不少人都模仿「李嘉誠手勢」拍照，有人笑稱：「新年希望沾沾他的財氣。」



尖沙咀天星碼頭一帶今午聚集不少遊客，附近的富豪雪糕車排有人龍。在星光大道及海旁一帶，不少遊客模仿李嘉誠以往現身記者會時揮手打招呼的動作拍照。

來自雲南的楊小姐和趙小姐昨日到港，將在香港遊玩5日。楊小姐指，她們今日來尖沙咀主要是為了拍攝「李嘉誠三件套」，即模仿李嘉誠的動作，以維港作背景拍照。她笑說：「希望新年沾沾李嘉誠的財氣。」

她們表示，這次訪港主要目的是去迪士尼。至於預算則沒特意計算，「開心就好。」趙小姐又稱，早前了解到香港對深圳開放一簽多行政策，她希望該政策可以拓展到中國全境。「我們辦理簽證還是比較麻煩的，如果有這個（一簽多行），肯定會吸引更多人來香港。」

翻查資料，備受內地旅客推崇的李嘉誠照片，其實並非確實在維港拍攝。（資料圖片）

翻查資料，備受內地旅客推崇的李嘉誠照片，其實並非確實在維港拍攝，而是李嘉誠在多場記者會被拍攝後，相片被人移花接木，放在維港背景的合成照片。

張小姐今次來港前，特意自學了廣東話。（賴卓盈攝）

來自內蒙古的張小姐跟旅行團來港遊玩6日，團費共6,800人民幣，她亦另外準備了數千港幣購物。她昨日乘纜車到昂坪參拜天壇大佛，今日則主要在市區逛逛。她表示，香港的文化多元性令她印象相當深刻。「很少見到一個地方這麼多西方特色、繁華建築，同時又有這麼宏偉的中國文化建築。」認為香港對遊客而言仍具吸引力。

她續指，這次來港前，在小紅書上看到許多有關港人歧視內地人的評論，故特意觀看《食神》等港產片，自學廣東話。「像『多謝』，『唔該』這些會說一點，感覺大家態度也會好一點，沒有網上講得那麼極端。」她表示目前遇到的港人都十分熱情。