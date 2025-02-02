西安遊客首訪港遊故宮博物館等景點　花費$4000用餐、買藥品

內地春節黃金周將於下周二（4日）結束。今日（2日）為結束前的星期日，大批內地旅客訪港，不少遊客選擇到訪鄰近西九高鐵站的故宮文化博物館。有趁着農曆新年假期首次訪港的內地遊客，到訪故宮文化博物館等多個景點，認為「香港地方確實很少少，但確實是很繁華和很方便。」



首次訪港、來自西安的遊客劉先生認為香港景點少，但很繁華和方便。（董素琛攝）

首次訪港、來自西安的遊客劉先生與同行的兩位家人打算在港旅遊兩天，他說行程較趕皆因要「趕假期」。此行已到過太平山、尖沙咀等景點，大讚太平山的景色很美；今天到訪故宮文化博物館，稱是感受中華文化博大精深。至於對香港的印象，他說：「香港地方（景點）確實很少，但確實是很繁華和很方便。」

劉先生說，此行的一人預算為二三千元，不過三人現時共已花費近4,000元在尖沙咀用餐及購買藥品上。談及將來會否再來香港，他笑言：「將來孩子大了，可能還會來。」

來自深圳的曹小姐在今日中午抵港，打算花費約500元在香港一日遊。（董素琛攝）

來自深圳的曹小姐，於今天中午約12時乘坐高鐵抵港。她說，此行為送在港讀書的兒子回港，再順道旅遊。她於到港後便來到故宮文化博物館，花約兩小時在館內參觀，認為館內的設施考慮周到，「逛累了有地方隨時可以坐」，有大讚館內的文物保育得好。

曹小姐打算在今日回到深圳，全日在港的消費預算為約500元。她又說，回深圳前會到維多利亞港觀光、去看星光大道的明星手印。她笑言，上一次到訪此地已是疫情前，故今次特意來回味一下。