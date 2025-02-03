旅發局：年廿九至初五107萬人次訪港增3%　非內地旅客增17%

農曆新年假期有大批旅客訪港。旅遊發展局總幹事程鼎一今日（3日）接受電台訪問時稱，內地春節假期由年廿九開始，截至昨晚9時，已有107萬人次訪港，增幅約3%，他形容數字非常好，在內地和日本旅遊的競爭下，旅客仍然選擇來港，非內地旅客亦比去年農曆新年假期增加17%。



旅遊發展局總幹事程鼎一今日（3日）接受電台訪問時稱，內地春節6日假期由年廿九開始，截至昨晚9時，已有107萬人次訪港。（資料圖片）

1月有470萬旅客訪港 按年增24%

他說，1月份整體數字而言，截至31日，已有470萬旅客訪港，按年增加24%，較去年380萬人次多，非內地旅客增長亦超過20%，形容數字鼓舞。不過去年農曆新年是2月，仍有待2月數字進行比較。

他又說，去年東南亞如菲律賓旅客增幅顯著，但部分地區如日本訪港旅客數字仍較弱，估計因每個地方經濟情況不同。他說，自去年第四季起，整體空運力上升，預計機票價格會下調，會有更多旅客訪港。

上半年過夜旅客比例約50% 至少留3日或以上 較疫前多

他指，過夜旅客比例由去年上半年達50%，約有3.2萬人，較2018年的45%多，一般逗留至少3日或以上。他又認為，全球消費力弱，但強調購物並非最重要因素，會著重飲食和體驗。他提及，香港近年有不少新景點如啟德體育園等落成，又指賽馬旅遊、海島旅遊等有頗大吸引力。對於有意見指部分盛事表現強差人意，他說難以「一次半次」的成效來推算，舉例稱年初一花車巡遊同樣經過長年累月建立出來，才有良好聲譽。

他說旅發局會做好宣傳，又呼籲市民都成為旅遊大使，做好服務。對於有意見提議增設消費稅，他認為要從長計議，又稱無消費稅是香港優勢。