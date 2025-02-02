農曆新年｜北上港人假期最後一日回港　有市民花逾萬元到福建旅遊

農曆新年長假期來到尾聲，西九龍高鐵站今午（2日，年初五）人頭湧湧，不少北上遊玩的港人趕在假期最後一日回港。有市民趁著農曆新年，與小朋友到福建旅遊5到6天，共花費逾萬元，「（內地）有唔同嘅地方可以體驗吓」，又認為內地的物價較香港便宜、服務態度亦較香港好，故不選擇留港消費。



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今（2日）是農曆新年長假期連同周末的最後一日，北上遊玩的港人陸續回港。下午約2時，西九龍高鐵站人頭湧湧，抵港閘口位置未見市民需大排長龍等候入境。不少市民攜着一家老幼，拖着行李箱，前往附近的港鐵站或的士站，轉乘其他交通工具回家。

居於將軍澳區的洪小姐與小朋友，趁着農曆新年到福建旅遊5到6天，「去體驗唔同地方嘅習俗」。她說，這次旅程到過泉州，又去過吃滷水等特色食品，在當地買了薑母鴨、滷水湯包等手信，整個旅程共花費逾一萬元。

洪小姐說，平日一個月會到內地旅遊一次，主要會去深圳。被問及為何不留港消費，她說：「（內地）有唔同嘅地方可以體驗吓」，又認為內地的物價較香港便宜、服務態度亦較香港好。洪小姐在西九龍高鐵站花約15分鐘過關，指沒有大排長龍的情況出現，形容整個過程「很快」。

楊小姐一家四口到惠州探親3日，曾到訪過西湖等景點，認為該處的風景與香港差不多，但人流卻比香港還多。（周令知攝）

除了旅遊，亦有市民趁着假期回鄉探親。楊小姐一家四口到惠州探親3日，她說，曾到訪過西湖等景點，認為該處的風景與香港差不多，但人流卻比香港還多，「塞車都塞到爆啦。」她又笑言，行程大多是到鄉村放煙花，又指「放煙花梗係好好玩啦，香港比較少呀嘛」。

楊小姐此行共花費五至六千元，認為消費上屬於便宜，「因為我哋要返去派利是，加加埋埋差唔多呢個數。」此行是她今年首次到內地探親，「（內地）幾舒服、幾好，比較有（新年）氣氛。」

張小姐認為，內地的食物質素及服務態度越來越接近香港，但始終認為香港較好。（周令知攝）

同樣是回鄉拜年的張小姐，於年初二離港，與家人去到位於佛山的家鄉拜年。她說，在佛山逗留了3天，居於親戚家中，整個行程共花費約2,000元。她平日較少到內地旅遊，對於此行，她認為內地的食物質素及服務態度愈來愈接近香港，但始終認為香港的較好。