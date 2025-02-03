大S逝世｜西醫稱疫苗查詢增　中高齡急打針　再向藥廠訂貨應高峰

台灣藝人徐熙媛大S在日本感染流感，併發肺炎逝世。本港正處於流感高峰期，香港中華醫學會副會長楊超發表示，其診所今年注射情況與往年相若，長者等高危人士大多已打針。他表示，留意到今日較多人查詢打針，主要為40至60歲群組，指他們著急四處覓針，「問有冇得打，可以隨時嚟」。他指疫苗雖然要一兩星期才見效，但「遲好過冇到」，呼籲市民在「非常時期」盡快打針。



至於疫苗存貨，他表示今日已因應查詢增加，再向藥廠訂新一批疫苗，而近一星期，他有認識的診所亦開始缺貨。



本港正處於流感高峰期，據衞生防護中心的疫苗接種計劃統計數字﻿，截至2024年12月29日，24/25年度接種疫苗人數共有1,783,800人。（資料圖片/盧翊銘攝）

48歲台灣女藝人徐熙媛大S早前在日本感染流感，併發肺炎逝世。本港上月踏入新一季流感，並正值高峰期，衞生防護中心日前最新數據顯示，今季流感首3周有144宗嚴重個案，以及88宗死亡個案，均為近5季新高。

香港中華醫學會副會長楊超發指，今日多了人查詢接種流感疫苗。（資料圖片/羅國輝攝）

據知有部份診所疫苗缺貨

香港中華醫學會副會長楊超發表示，其診所今年流感疫苗接種情況與往年差不多，主要為老幼等高危人士，診所每日平均打3至4針。不過，他認為接種率仍不理想，「好多人未打」，指現時只有約200萬人已打針，即整體人口約3成，距離達致「社區免疫」的7成接種率甚遠，「並不夠力」。

他表示，過去少人查詢打針，近乎無人問津，但今日多了數人查詢，年齡層以40至60歲為主，並表現著急、四處向不同診所覓針，「問有冇得打，可以隨時嚟」。他續道，自己診所仍有疫苗存貨，但今日已因應情況，再向藥廠訂新一批疫苗，以應對需求，又指近一星期有診所已開始缺貨。

接種後一至兩周才見效 楊超發：依家非常時間 遲好過冇到

楊超發指，接種疫苗後，一般需要一至兩星期才見效，但強調現在打針仍能對應流感高峰期，「遲好過冇到，而家都係非常時間」，又稱近日天氣「熱下濕下」，容易生病，呼籲高危人士尤其孕婦，盡快接種。