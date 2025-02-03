大S流感併發肺炎逝世　港專家：生前曾有癲癇　免疫力低易患重症

48歲台灣女藝人徐熙媛大S於日本患流感併發肺炎逝世。本港感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，大S生前患癲癇病等慢性疾病，或導致自身免疫力衰弱，屬高風險群組，較易有重症。

本港亦正處於流感高峰期，18至49歲組別中，有4人感染流感後死亡。成人感染流感後的嚴重及死亡個案數字是自2018/19年冬季流感以來新高，林緯遜建議公眾儘早接種疫苗。



專家：大S或疫力低 感染流感後易有併發症

小S (徐熙娣)今早（3日）證實姐姐大S的死訊，指她早前在日本感染流感併發肺炎逝世。她生前曾經心臟二尖瓣脫垂，有多次癲癇病史。2016年生兒子時， 更經癲癇發作，一度失去心跳和呼吸。

本港感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，流感的高風險年齡群為50歲以上，大S非高危人士。但由於大S有癲癇病史，亦曾兩次流產，或令她免疫力較弱，增加患併發症及重症的風險。他續指，對大部分已接種疫苗的健康成年人而言，出現併發症和重症的機會較微。

感染及傳染病專科醫生林緯遜指，慢性病患者感染流感後較容易患上重症。（廖雁雄攝）

香港18至49歲組別中 4人感染流感後死亡

截至1月27日，本港今個流感季度共有163宗嚴重流感個案，當中98人死亡，96%死者為50歲或以上。大部分嚴重個案為65歲或以上長者，有104宗，當中87人死亡。至於50至64歲，亦有36宗嚴重個案，7宗死亡。

至於屬非高風險的18至49歲組別中，則有18宗嚴重個案和4宗死亡個案。林緯遜表示，在他接觸到的流感個案中，18歲至49歲均為輕症。部分人或患有慢性疾病，因此感染流感後情況較嚴重。

▼2024.09.12 香港醫學會建議市民盡快接種冬季流感疫苗▼



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成人流感嚴重及死亡個案 自2018/19年最高

林緯遜認為，本港流感的傳染情況，自疫情後變得較活躍。根據衞生防護中心數字，今季流感成人嚴重個案暫錄得144宗，是自2018/19年冬季流感以來新高。成人死亡個案有88宗，同樣創下自18/19年新高。林緯遜解釋，新冠疫情期間香港長期處於隔離政策，港人接觸病原的機會減少，因此對流感的免疫力降低，預計短期難以回復至正常水平。

接種率不理想 50歲或以上逾半未打針

現時本港50至64歲群體的流感疫苗接種率為20.4%，65歲以上則達45.3%。林緯遜認為其接種率仍屬不理想，建議長者、慢性病患者等高風險人士儘快接種疫苗，倘若發現自己高燒不退，應及早求醫，減少變成重症的機會。