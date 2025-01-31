流感高峰｜首3周錄88死創5季新高　過年前兩日增10死　8兒童嚴重

香港於本月9日進入新一季流感季節/流感高峰期，衞生防護中心最新數字顯示，在本月19日至上周六（25日）的今年第四周一周內，有65宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，包括46宗死亡個案，而今年第五周的首兩日、即年廿七及年廿八（26日及27日）有10宗成人死亡個案。

統計本月9日踏入流感高峰期起，本季流感高峰期已有88宗死亡個案，是近五季流感高峰期、即2018/19年冬季、2023年四月、2023年夏季及2023/24年流感季節的新高，期內，共錄得8宗兒童流感相關之嚴重併發症個案，未有死亡個案。



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流感陽性率再增1.75個百分點 88%屬甲型H1流感

衞生防護中心《2019冠狀病毒病及流感速遞》最新數據顯示，流感陽性率於踏入流感季節後持續上升，上周為10.55%，較前一周的8.8%增加，其中88%屬於甲型H1流感病毒，而上周流感入院率為每一萬人口0.66宗，與前一周相同，未滿6歲和65歲或以上入院率分別為每一萬人1.72宗和1.8宗。

在本月19日至25日的今年第四周一周內，錄得65宗成人嚴重個案，其中46人死亡，當中45宗嚴重個案未有接種本季流感疫苗；而本周日及周一已錄14宗嚴重成人個案，其中10人死亡。

首3周錄144宗嚴重個案 與死亡個案同為近5個流感季節新高

衞生防護中心比較過往數據，在2018/19 年冬季、2023年四月、2023 年夏季及2023/24 年流感季節的相同監測時段，即首3周計期，分別錄得141宗121宗、62宗及111宗個案，而今季有144宗個案，為五季新高，而在上述季節的相應時段內，分別錄得67宗、63 宗、43宗及68宗死亡個案，今季的88宗死亡個案同是五季新高。